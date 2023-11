Campeonato de Base organizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul já tem os primeiros finalistas

O estádio O Cruzeirerão foi palco de duas decisões do Campeonato de Base, na categoria Sub -15. A competição, que é organizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, contou com a presença de diretor de futebol do Santa Cruz Acre, de Rio Branco, que veio observar alguns atletas que estão na disputa.

No primeiro jogo, a equipe Gol de Craque, venceu por 3 a 1, o Juventude da Várzea, e avançou na disputa do título. No jogo de fundo, a classificação ficou com time do São Cristóvão que venceu pelo placar de 4 a 3, a forte equipe da Escola de Futebol F10.

De olho na garotada, Léo Raches disse que saiu satisfeito com o desempenho de alguns atletas.

” Foi uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez observando alguns garotos. Pude perceber que tem vários atletas quem tem potencial, tem talento e com certeza nos interessa. Agora vou conversar com os demais diretores do Clube, levar as informações desses garotos e espero que possamos ter alguns deles jogando no Santa Cruz”,citou.

O dirigente esportivo, aproveitou para agradecer a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o prefeito Zequinha Lima pelo investimento e incentivo ao esporte da base.

” O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima está de parabéns com toda a sua equipe de esporte por estarem investindo nestes garotos. É a única Prefeitura do Acre que tem um trabalho assim. Isso nos chamou atenção e nOs deixa muito feliz porque uma competição como esta faz com que a gente possa encontrar aqui bons jogadores que estavam escondidos” declarou Raches.

A data da grande final, ainda não foi divulgado pela Diretoria Municipal de Esporte, que está à frente da organização do campeonato.

A decisão do título na categoria Sub -17 será entre Gol de Craque x Bola da Vez, no Sub – 15, a decisão vai ser entre São Cristóvão x Gol de Craque.

O treinador André Diniz, que chega com duas equipes na final do campeonato, diz que é um orgulho apresentar para a sociedade Cruzeirense, o trabalho que a escolinha vem fazendo no futebol.

” Nos sentimos muito honrados em poder chegar com duas equipes na final desse Campeonato, é muito trabalho para chegar até aqui, os meninos se dedicam bastante aos treinos e conseguimos alcançar nosso primeiro objetivo que era chegar na final nas duas categorias, agora é manter o foco para buscar o título “, disse.