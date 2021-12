Bujari Master vence Tarauacá Master por 1 X 0 durante partida em comemoração aos 10 anos da equipe de Bujari

Bujari Master vence Tarauacá Master por 1 X 0 durante partida em comemoração ao time do Bujari – Foto: Alemão Monteiro

Na manhã deste sábado (04) aconteceu a partida de futebol mais esperada do Bujari, onde os times Master Bujari e Master Tarauacá se enfrentaram numa disputa comemorativa, com placar acirrado, mas sempre respeitando as regras do jogo e sobretudo o respeito ao adversário, resultando no placar de Bujari Master 1 e Tarauacá Martes 0.

A partida aconteceu no Estádio Categão, em comemoração aos 10 anos da Equipe do Bujari Master, e contou com o patrocínio de muitos colaboradores que tornaram a festa possível: Sidney Everaldo, Água na Boca, Associação dos árbitros do Acre, Senador Petecão, Sinteac, Barbearia Dias, Rancho Sumaia, Vereador Jairo Pinheiro, Barbearia Robson, Zapone, Deputado Lourival Marques, Cláudio Motos, Franciscão, Eric Torres, Dr. Fábio Augusto e Bia.

Após o jogo, todos se dirigiram para uma propriedade rural onde aconteceu uma festa de cair o queixo, com música ai vivo, a festa iniciou com um belo churrasco seguindo para a entrega de homenagens aos que fizeram parte destes 10 anos de luta pelo esporte, aqueles que se dedicaram para que hoje o time fosse referência. Além da entrega de homenagens, teve um bingo onde o prêmio foi uma bicicleta, o ganhador foi Moisés Torres Neto.

Foi uma comemoração muito importante para a toda a equipe que faz parte desta luta há 10 anos e que persiste até hoje levando o nome do município nos mais diversos campeonatos que acontecem em todo o Estado e mais além.

