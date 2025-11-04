Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação

II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia.

O município de Brasiléia foi palco, neste fim de semana, do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma grande celebração dedicada ao esporte, à inclusão e à superação. O evento destacou a importância de oferecer oportunidades iguais para todos os atletas, especialmente aqueles com deficiência, fortalecendo o protagonismo e a participação dessa comunidade no universo esportivo.

A programação foi promovida pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e pela Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL), do Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Educação. A união entre as instituições garantiu uma estrutura acolhedora e organizada, promovendo um dia de atividades acessíveis e inspiradoras.

O festival reuniu atletas, estudantes e moradores em um ambiente marcado por emoção, aprendizado e espírito esportivo. Modalidades como goalball, vôlei sentado, atletismo e bocha foram destaques, permitindo que o público conhecesse esportes paralímpicos que valorizam a diversidade, estimulam a autonomia e incentivam a participação de pessoas com deficiência na prática esportiva.

Mais do que um evento competitivo, o festival teve o propósito de estimular a inclusão social, revelar novos talentos e difundir valores essenciais do esporte paralímpico, como respeito, trabalho em equipe, disciplina e superação de limites. A interação entre os participantes demonstrou que o esporte é também uma ferramenta poderosa de transformação e integração social.

A Prefeitura de Brasiléia reforçou seu compromisso com a promoção de ações que incentivem o esporte e garantam oportunidades iguais para todos. A gestão municipal destacou que seguirá atuando em parceria com o Governo do Estado e instituições envolvidas para ampliar projetos que promovam inclusão, acessibilidade e o desenvolvimento de atletas locais.