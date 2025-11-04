Esporte
Brasiléia sedia o II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 e celebra encontro de inclusão, talentos locais e superação
II Festival de Esportes Paralímpicos 2025 reúne inclusão, talento e emoção em Brasiléia.
O município de Brasiléia foi palco, neste fim de semana, do II Festival de Esportes Paralímpicos 2025, uma grande celebração dedicada ao esporte, à inclusão e à superação. O evento destacou a importância de oferecer oportunidades iguais para todos os atletas, especialmente aqueles com deficiência, fortalecendo o protagonismo e a participação dessa comunidade no universo esportivo.
A programação foi promovida pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e pela Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL), do Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes e da Secretaria Municipal de Educação. A união entre as instituições garantiu uma estrutura acolhedora e organizada, promovendo um dia de atividades acessíveis e inspiradoras.
O festival reuniu atletas, estudantes e moradores em um ambiente marcado por emoção, aprendizado e espírito esportivo. Modalidades como goalball, vôlei sentado, atletismo e bocha foram destaques, permitindo que o público conhecesse esportes paralímpicos que valorizam a diversidade, estimulam a autonomia e incentivam a participação de pessoas com deficiência na prática esportiva.
Mais do que um evento competitivo, o festival teve o propósito de estimular a inclusão social, revelar novos talentos e difundir valores essenciais do esporte paralímpico, como respeito, trabalho em equipe, disciplina e superação de limites. A interação entre os participantes demonstrou que o esporte é também uma ferramenta poderosa de transformação e integração social.
A Prefeitura de Brasiléia reforçou seu compromisso com a promoção de ações que incentivem o esporte e garantam oportunidades iguais para todos. A gestão municipal destacou que seguirá atuando em parceria com o Governo do Estado e instituições envolvidas para ampliar projetos que promovam inclusão, acessibilidade e o desenvolvimento de atletas locais.
Prefeitura de Assis Brasil da início ao Campeonato da primeira Divisão e incentiva o esporte no município
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta sexta-feira (31) a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol – 1ª Divisão 2025, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e famílias no ginásio municipal.
A competição conta com 10 equipes da cidade, que irão disputar o título ao longo das próximas semanas. O campeonato já é considerado um dos mais tradicionais do município e tem como objetivo incentivar o esporte local, promover lazer e fortalecer o espírito de união entre os atletas.
O campeonato contará com premiação em dinheiro, incentivando ainda mais o desempenho das equipes:
Premiação
• 1º lugar: R$ 15.000,00
• 2º lugar: R$ 8.000,00
• 3º lugar: R$ 4.000,00
• 4º lugar: R$ 2.000,00
Ao todo, serão mais R$ 29 mil investidos em premiações, reafirmando o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte amador no município.
O vice-prefeito Reginaldo Martins destacou a importância da iniciativa.
“Estamos valorizando nossos atletas e incentivando a prática esportiva. O esporte transforma vidas e une nossa comunidade”, afirmou.
A Prefeitura reforça o convite para que a população prestigie os jogos e torça pelos times locais.
