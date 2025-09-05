Esporte
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel
Como parte das celebrações pelos 203 anos da Independência do Brasil, Brasileia foi palco, na noite desta quinta-feira, 4, da abertura da terceira e última fase da Copa Bolpebra, no Estádio José Guiomard dos Santos. O evento marcou o resgate de uma competição internacional que há mais de 40 anos, desde 1980, reúne seleções de futebol da Bolívia, Peru e Brasil.
A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, que destacou a importância histórica e cultural do torneio para a integração entre os três países. E a relevância de trazer de volta a competição: “É uma grande satisfação resgatar este campeonato internacional que marcou gerações. A Copa BOLPEBRA une povos, valoriza o esporte e mostra que o futebol pode ser ponte de integração cultural e social entre nossos países”, afirmou.
O evento contou também com a Secretária Municipal de Cultura Arlete Amaral e os representantes dos governos municipais e estaduais do Peru e da Bolívia, além de delegações de atletas e torcedores que vieram apoiar suas seleções.
A competição é realizada em três fases, sempre em datas festivas de cada país. A primeira aconteceu em julho, em Puerto Maldonado (Peru), durante as comemorações do aniversário da cidade. A segunda etapa foi em agosto, na Bolívia, integrando as celebrações nacionais. E, neste mês de setembro, a Copa chega ao Brasil encerrando o ciclo no marco da independência.
O gerente de esportes de Brasileia, Clebson Venancio, que coordena esta terceira fase, ressaltou a importância do torneio para o fortalecimento do esporte local: “Estamos promovendo um campeonato de alto nível, com equipes preparadas e arbitragem oficial da Associação Brasileense de Arbitragem (ABA). Mais do que resultados, fica o legado do intercâmbio esportivo e da amizade entre nossos países”, explicou.
Com arquibancadas animadas em ritmo de confraternização tomando conta do estádio, a Copa BOLPEBRA reafirma sua tradição como símbolo de integração entre Bolívia, Peru e Brasil.
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes competições esportivas do município: o Campeonato Master e o Campeonato Feminino de futsal.
Os campeonatos reúnem atletas locais em um verdadeiro espetáculo de integração, lazer e valorização do esporte, proporcionando momentos de confraternização para a comunidade e fortalecendo o incentivo ao futebol em diversas categorias.
Ao todo, serão distribuídos aproximadamente R$ 24 mil em premiação, recurso que valoriza o esforço dos atletas e das equipes participantes, além de estimular ainda mais a competitividade saudável e o crescimento do esporte em Assis Brasil.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da iniciativa para o município:
“O esporte é uma ferramenta de inclusão, de saúde e de união entre as pessoas. Estamos felizes em apoiar e investir nessas competições, que têm um grande significado para nossa população”, afirmou.
A programação segue nos próximos finais de semana, movimentando o calendário esportivo da cidade e atraindo torcedores para prestigiar os jogos.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma o compromisso de continuar investindo no esporte local, garantindo oportunidades, incentivo e valorização dos nossos atletas.
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
