Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Esporte

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Publicados

5 de setembro de 2025

Esporte

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel

Como parte das celebrações pelos 203 anos da Independência do Brasil, Brasileia foi palco, na noite desta quinta-feira, 4, da abertura da terceira e última fase da Copa Bolpebra, no Estádio José Guiomard dos Santos. O evento marcou o resgate de uma competição internacional que há mais de 40 anos, desde 1980, reúne seleções de futebol da Bolívia, Peru e Brasil.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, que destacou a importância histórica e cultural do torneio para a integração entre os três países. E a relevância de trazer de volta a competição: “É uma grande satisfação resgatar este campeonato internacional que marcou gerações. A Copa BOLPEBRA une povos, valoriza o esporte e mostra que o futebol pode ser ponte de integração cultural e social entre nossos países”, afirmou.

O evento contou também com a Secretária Municipal de Cultura Arlete Amaral e os representantes dos governos municipais e estaduais do Peru e da Bolívia, além de delegações de atletas e torcedores que vieram apoiar suas seleções.

Leia Também:  Com base de vices sub-17 e sub-20 em 2021, Atlético-AC quer sair do quase no Acreano Sub-20

A competição é realizada em três fases, sempre em datas festivas de cada país. A primeira aconteceu em julho, em Puerto Maldonado (Peru), durante as comemorações do aniversário da cidade. A segunda etapa foi em agosto, na Bolívia, integrando as celebrações nacionais. E, neste mês de setembro, a Copa chega ao Brasil encerrando o ciclo no marco da independência.

O gerente de esportes de Brasileia, Clebson Venancio, que coordena esta terceira fase, ressaltou a importância do torneio para o fortalecimento do esporte local: “Estamos promovendo um campeonato de alto nível, com equipes preparadas e arbitragem oficial da Associação Brasileense de Arbitragem (ABA). Mais do que resultados, fica o legado do intercâmbio esportivo e da amizade entre nossos países”, explicou.

Com arquibancadas animadas em ritmo de confraternização tomando conta do estádio, a Copa BOLPEBRA reafirma sua tradição como símbolo de integração entre Bolívia, Peru e Brasil.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Esporte

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

Publicados

1 dia atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes competições esportivas do município: o Campeonato Master e o Campeonato Feminino de futsal.

Os campeonatos reúnem atletas locais em um verdadeiro espetáculo de integração, lazer e valorização do esporte, proporcionando momentos de confraternização para a comunidade e fortalecendo o incentivo ao futebol em diversas categorias.

Ao todo, serão distribuídos aproximadamente R$ 24 mil em premiação, recurso que valoriza o esforço dos atletas e das equipes participantes, além de estimular ainda mais a competitividade saudável e o crescimento do esporte em Assis Brasil.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da iniciativa para o município:
“O esporte é uma ferramenta de inclusão, de saúde e de união entre as pessoas. Estamos felizes em apoiar e investir nessas competições, que têm um grande significado para nossa população”, afirmou.

A programação segue nos próximos finais de semana, movimentando o calendário esportivo da cidade e atraindo torcedores para prestigiar os jogos.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma o compromisso de continuar investindo no esporte local, garantindo oportunidades, incentivo e valorização dos nossos atletas.

Leia Também:  Depois de mais de 120 Jogos, prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza reparos no gramado do Estádio O Cruzeirão
COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 minutos atrás

Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo

Presidente Dulce Benício ressalta que a Astcon é uma entidade privada e independente, sem vínculo administrativo ou financeiro com o...
Política5 horas atrás

Ex-deputado Sibá Machado analisa conjuntura mundial e afirma que o ‘show de Xi Jinping’ marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos

Artigo destaca a consolidação de uma nova ordem global, o papel da China, Rússia e Índia, e a atuação estratégica...
Política8 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra superávit comercial após tarifaço dos EUA e chama resultado de “vitória do Brasil”

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil – Foto: Robson Moura/  TV Brasil O Brasil encerrou agosto com um superávit comercial de...

POLÍCIA

Polícia6 dias atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia1 semana atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia2 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação20 horas atrás

Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar

(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Educação3 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade

Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Educação5 dias atrás

Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado

Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...

CONCURSO

Concurso1 dia atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Concurso2 semanas atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso3 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...

ESPORTE

Esporte6 horas atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Esporte1 dia atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Esporte2 dias atrás

Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia

São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS