Brasiléia estreia com vitória no Sub-17 e empate no Sub-20 no Estadual de futsal em Rio Branco

As equipes de base de Brasiléia começaram sua trajetória no Campeonato Estadual da FAFS com bons resultados na capital acreana.

A equipe Sub-17 estreou neste sábado (12), com vitória por 3 a 1 sobre a Base do Zé, mostrando força e entrosamento logo na primeira rodada.

Já o Sub-20 entrou em quadra pela segunda rodada da competição e enfrentou a equipe do Fluminense, em um duelo equilibrado que terminou empatado em 2 a 2.

O treinador Neto destacou o desempenho dos atletas e fez questão de ressaltar os apoios recebidos:

“Foi uma estreia positiva no Sub-17, os meninos se dedicaram muito e conseguiram impor o nosso ritmo. No Sub-20, enfrentamos uma equipe forte, mas mostramos poder de reação e saímos com um ponto importante. Vamos continuar trabalhando firme para buscar a classificação. E não posso deixar de agradecer o apoio da Prefeitura de Brasiléia, que tem sido fundamental, e também da deputada Maria Antônia, que foi uma grande parceira nessa rodada e tem nos ajudado muito.”

O apoio da Prefeitura de Brasiléia e da deputada estadual Maria Antônia tem sido essencial para garantir que os jovens atletas tenham estrutura e oportunidade de disputar competições em alto nível, fortalecendo o esporte no município.

As equipes seguem na competição com foco total nos próximos desafios, representando Brasiléia com garra e determinação.