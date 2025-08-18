Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025. Jogando em casa, no Ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, diante de sua torcida que compareceu em peso, o time venceu o Calafate por 3 a 1, em um jogo marcado por intensidade e emoção do início ao fim.

Os gols da vitória foram marcados por Rojailson, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, Eduardo, que ampliou em uma jogada ensaiada, e Victor Hugo, que fechou a conta com categoria. O Calafate até chegou a descontar, mas não conseguiu segurar a pressão do time da casa.

Com esse resultado, Brasiléia soma seus primeiros pontos e ganha moral logo na estreia da competição, mostrando que será um dos fortes candidatos a brigar pelas primeiras posições.

Agora, a equipe volta suas atenções para a próxima rodada, quando enfrentará a Equipe Quinari, em Senador Guiomard. O confronto promete ser equilibrado, já que ambas as equipes buscam afirmação no campeonato.

O técnico de Brasiléia, Anjo Gurgel, destacou a importância da união do grupo e do apoio da torcida:

“Estrear com vitória em casa é sempre especial. Essa energia da arquibancada fez a diferença e agora vamos seguir trabalhando forte para manter essa pegada.”