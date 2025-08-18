Esporte
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025. Jogando em casa, no Ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, diante de sua torcida que compareceu em peso, o time venceu o Calafate por 3 a 1, em um jogo marcado por intensidade e emoção do início ao fim.
Os gols da vitória foram marcados por Rojailson, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, Eduardo, que ampliou em uma jogada ensaiada, e Victor Hugo, que fechou a conta com categoria. O Calafate até chegou a descontar, mas não conseguiu segurar a pressão do time da casa.
Com esse resultado, Brasiléia soma seus primeiros pontos e ganha moral logo na estreia da competição, mostrando que será um dos fortes candidatos a brigar pelas primeiras posições.
Agora, a equipe volta suas atenções para a próxima rodada, quando enfrentará a Equipe Quinari, em Senador Guiomard. O confronto promete ser equilibrado, já que ambas as equipes buscam afirmação no campeonato.
O técnico de Brasiléia, Anjo Gurgel, destacou a importância da união do grupo e do apoio da torcida:
“Estrear com vitória em casa é sempre especial. Essa energia da arquibancada fez a diferença e agora vamos seguir trabalhando forte para manter essa pegada.”
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria
A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou neste domingo (17) a 3ª etapa do Campeonato Unibike 2025, reunindo atletas de várias regiões no município de Epitaciolândia.
A competição foi disputada nos ramais do km 07 e do km 15 em Epitaciolandia, em um percurso desafiador, com trechos de terra, curvas técnicas e muita emoção. O evento atraiu grande público, que acompanhou de perto o desempenho e a superação dos ciclistas.
De acordo com a organização, cada etapa tem revelado novos talentos e mostrado a força do ciclismo no Alto Acre, consolidando o campeonato como uma das maiores competições da modalidade na região.
Pódio da 3ª etapa
Confira os atletas que conquistaram lugar de destaque no pódio desta etapa:
Categoria máster feminino
1º lugar – Maria Elena
2º lugar – Patrícia Maria
Categoria Máster Masculino
1º lugar – Plácido Moreira
2º lugar – José Roberto
3º lugar – Henrique Abreu
4° lugar – José Oliveira
5° lugar – Emir Filho
Categoria Open Masculino
1º lugar – Machyda
2º lugar – Elenilson Alves
3º lugar – André Xapuri
4° lugar – Ray Lima
5° lugar – Ronaldo Cunha
Categoria Elite Feminino
1º lugar – Angelina
2º lugar – Acleciana
3º lugar – Fernanda Rodrigues
4° lugar – Fernanda Moreira
Categoria Elite Masculino
1º lugar – Marivaldo Cavalinho
2º lugar – Antônio Frota
3º lugar – Rony Bento
4° lugar – Diego Campos
5° lugar – Thalles Ferrari
Próxima etapa – a grande final
A 4ª e última etapa será a grande final do Campeonato Unibike 2025, que acontecerá no município de Brasiléia, com apoio da Prefeitura Municipal. A decisão será realizada nos ramais do Polo e do Jarinal (Trilha dos Perdidos), prometendo uma disputa ainda mais eletrizante e desafiadora.
A expectativa é reunir um grande público e coroar os campeões desta temporada que marcou a história do ciclismo na região.
