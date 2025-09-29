Esporte
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Esporte
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que reuniu os melhores atletas kids do jiu-jitsu acreano.
O evento contou com a participação de diversas academias da capital e também de municípios do interior, como Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira.
Com lutas eletrizantes e regras que aumentaram a emoção, já que o cinturão só poderia ser conquistado em caso de vitória por finalização, sendo empate caso contrário, o torneio empolgou o público presente e foi considerado um grande sucesso.
Representando Brasileia, os atletas Lorenzo Araújo Alves (10 anos), Maicon Daniel Pine (8 anos), e Julia dos Santos Guimarães tiveram atuações impecáveis e conquistaram todos os seus cinturões com vitórias por finalização.
O grande destaque foi Lorenzo Araújo Alves, da Academia Samurai Team e Leão Dourado, que além de competir no jiu-jitsu também participou de torneios de muay thai e kung fu. Ele protagonizou a luta mais rápida do evento, finalizando o adversário em apenas 30 segundos com uma chave de braço.
O professor responsável pela equipe de Brasileia, Everton Farlei, comemorou o resultado histórico: “Foi um saldo mais que positivo para nosso município, conquistando três cinturões em diferentes categorias. Parabenizo a organização pelo excelente evento e agradeço a todos que apoiaram nossos atletas.”
A equipe de Brasileia contou com o apoio e patrocínio do Escritório de Advocacia Fagundes e Valadares, Daide, Ana Paula, vereador Dhjailson Américo, vereador Careca Gadelha e Prefeitura de Brasileia, que possibilitaram a participação dos jovens atletas no evento.
Com o brilho dos “pequenos gigantes” de Brasileia, o município segue se destacando no cenário esportivo estadual e reforçando o talento da nova geração das artes marciais.
Esporte
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de pedestres e passeio ciclístico Amigos da Saúde – “Passos que transformam vidas” com mais de 500 pessoas e com premiação de R$ 5 mil.
As 06:00 horas da manhã teve início o passeio ciclístico no Centro da cidade e às 06:30 foi dada a largada da corrida de pedestres. As duas corridas, com percursos de 5 e 10 quilômetros saíram da frente da Caixa Econômica, para a Estrada da Variante e chegadas no mesmo local. A Corrida Amigos da Saúde, que também comemora os dois anos de fundação do grupo, conta com 400 atletas. O passeio em bicicletas, promovido em parceria com o Sicoob, reuniu mais de 100 participantes.
A corrida contou com as modalidades feminina e masculina e vários categorias que contemplaram das crianças aos idosos.
Os campeões nas modalidades feminina e masculina foram:
10 km, masculino: 1° lugar Arlino Nascimento da Silva, ganhou prêmio de R$ 500, no 2•lugar, Antônio Railan Oliveira, ficou com a premiação de R$ 300 e Mardones da Silva Gomes foi o 3° colocado e ficou com R$ 200 de premiação.
Na modalidade feminina a campeã foi Claudinete Silva de Paula, com premiação de R$ 500, a vice campeã foi Fabiana Alves da Silva que ficou com R$ 300 e Maria Alcione Rodrigues Vieira, com premiação de R$ 200.
Na prova de 5 quilômetros Cauã Cunha Amorim foi o vendedor, com premiação de R$ 500, em 2° lugar ficou Valdeir Souza, com prêmio de R$ 300 e Enzo Andrade Leitão, ficou em 3° com R$200.
No feminino, Maria Antônia da Cruz Felix venceu a competição e ficou com premiação de R$500. Valéria Braga Lima foi a vice-campeã e teve prêmio de R$ 300 e Maria José Menezes de Araújo foi a 3° colocada com R$ 200. Os 3 primeiros colocados ganharam com vales compra entre R$ 300 à R$ 100.
Lindomar Ferreira, Presidente do Grupo Amigos da Saúde destacou a grandeza do evento na .comemoração ao aniversário de Cruzeiro do Sul,
“Nosso grupo faz caminhadas até o Igarapé Preto todo sábado há dois anos e proveitamos para celebrar e comemorar aniversário de Cruzeiro do Sul e do nosso do grupo com essa corrida. E com a parceria com a Sicoob a gente teve a ideia de juntar duas atividades e fazer esse passeio ciclístico. Temos todo apoio da prefeitura e nosso objetivo é desenvolver os esportes de rua e promover saúde”, destacou.
As 17 horas haverá o desfile cívico militar, no Centro, com 80 instituições, encerrando a programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul.
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Deputada Socorro Neri reforça compromisso com as APAEs do Acre em café da manhã em Cruzeiro do Sul
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
O colapso do Pronto Socorro de Rio Branco é o retrato da incompetência e do abandono do governo Gladson Cameli
Jorge Viana faz história ao trazer 25 compradores internacionais de 18 países para o Acre no programa Exporta Mais Amazônia
POLÍTICA
Em jogo mesquinho, Bocalom põe politicagem acima da saúde pública e coloca em risco emenda da ex-deputada Mara Rocha destinada para a obra do CAPS Infantil
A Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão do prefeito Tião Bocalom, está mais uma vez colocando interesses políticos acima...
Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano
Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro O presidente da Cooperativa...
Ao lado de Jorge Viana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participa da abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira, em Xapuri
Márcio Alecio, prestigia abertura do Exporta Mais Amazônia no Seringal Cachoeira O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, participou...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco
Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...
Corrida Setembro Verde e Amarelo encerra programação especial no município de Epitaciolândia
Na noite deste sábado, 27, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, realizou a Corrida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Senador Petecão presidirá comissão da Medida Provisória que isenta taxistas de taxa do taxímetro
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Relator do projeto da doação de alimentos, Alan Rick é homenageado em evento da Associação Brasileira de Supermercados
-
Política Destaque7 dias atrás
STJ fecha portas para manobras da defesa do governador Gladson Cameli, reafirma validade dos relatórios do COAF
-
Saúde5 dias atrás
Auditores do Tribunal de Contas do Estado fiscalizam unidades de saúde do Bujari