Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre (AM), por 2 x 0, em partida disputada no município de Senador Guiomard.
Estreante na competição, o time de Brasiléia vem se destacando pela regularidade e pelo bom desempenho ao longo da campanha.
Com um elenco experiente e entrosado, a equipe demonstrou força e organização dentro de campo, conquistando vitórias importantes até chegar à decisão.
Na semifinal, Brasiléia entrou determinada e mostrou superioridade diante do adversário amazonense.
Os gols da partida foram marcados por Isifran Alves e Vaca, garantindo o triunfo e a classificação para a final de forma incontestável.
O treinador Gerson Cunha destacou o comprometimento e a fé do grupo durante a trajetória no torneio: “Toda honra é de Deus. Parabenizo nossos atletas pela belíssima campanha. Seguimos com humildade e respeito aos adversários, em busca do título de campeão”, afirmou o técnico, emocionado com o resultado.
Além do bom desempenho em campo, o sucesso da equipe também é resultado do apoio recebido. A Prefeitura de Brasiléia e o deputado estadual Tadeu Hassem são os patrocinadores oficiais da equipe na competição, contribuindo diretamente para o fortalecimento do esporte no município.
O incentivo institucional tem sido fundamental para proporcionar melhores condições aos atletas e valorizar o esporte entre os veteranos, que seguem representando Brasiléia com garra e dedicação.
Com a classificação, Brasiléia agora se prepara para a grande decisão da Copa da Amizade de Futebol Máster, que será disputada contra a equipe Realmatismo, com data e local ainda a serem definidos.
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado (04), dentro da programação do 9º Festival da Banana.
O evento contou com a presença do deputado federal Zezinho Barbary, que acompanhou de perto as disputas e destacou a importância de incentivar o esporte e valorizar eventos que fortalecem a economia e o turismo local.
A competição foi organizada pelo Grupo Unidos pelo Motocross, sob a presidência de Isael, com o apoio da Prefeitura de Rodrigues Alves, que investiu mais de R$ 40 mil na realização do campeonato, reforçando seu compromisso com o esporte e o lazer da população.
O prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto do Jamilson ressaltaram a importância de apoiar o motocross e outras modalidades esportivas, destacando que o incentivo ao esporte é uma forma de promover lazer, integração e desenvolvimento para a juventude rodriguense.
Pilotos de várias regiões mostraram talento e coragem em cada curva, levando o público ao delírio. Entre os destaques da competição, o piloto Rodrigo Santos sagrou-se campeão da categoria Nacional, demonstrando muita técnica e determinação em uma disputa emocionante até a bandeirada final.
A Prefeitura de Rodrigues Alves parabeniza todos os competidores, o grupo organizador e agradece ao público que compareceu para prestigiar essa grande final!
