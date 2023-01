Pré-temporada do Atlético-AC começa em 10 de janeiro, CT Adauto Frota, o Frotão, em Rio Branco – Foto: Kelton Pinho

A nova diretoria do Atlético-AC se reuniu para traçar o planejamento para o futebol profissional do clube na temporada 2023 e a primeira decisão tomada foi definir a data de início da pré-temporada.

Segundo o presidente do clube, Macelo Avelino, os treinamentos devem começar no dia 10 de janeiro. O dirigente destaca que as atividades serão realizadas no CT Adauto Frota, sede do Galo Carijó, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com Avelino, ainda não há definição sobre a comissão técnica. Uma nova reunião será realizada na tarde desta sexta-feira (30) para tratar do assunto. A intenção do clube é anunciar até a próxima semana o nome do treinador e dos integrantes da comissão.

Em 2023 o Atlético-AC terá no calendário do futebol profissional a disputa do Campeonato Acreano e da Copa Verde. A estreia na temporada será no dia 18 de fevereiro, contra o São Francisco, confronto válido pela primeira fase da Copa Verde. Duaine Rodrigues, G1 Globo