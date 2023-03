Atlético-AC aciona ex-presidente na Justiça e quer restituição de valores e indenização por danos morais

Elison Azevedo diz que só vai se manifestar oficialmente diante da Justiça – Foto: Paulo Henrique Nascimento / Rede Amazônica Acre

Duaine Rodrigues / G1 Globo – O Atlético-AC está na Justiça contra o ex-presidente do clube, Elison Azevedo. Uma ação protocolada no último dia 16 de março pelo advogado Francisco Valadares Neto, que representa o Galo Carijó, quer restituição de valores e uma indenização por danos morais ao clube por parte do ex-dirigente.

De acordo com o documento, Elison Azevedo deixou o Atlético-AC em situação crítica financeira, inclusive transferindo da conta corrente do clube para sua conta particular a quantia de R$ 780 mil.

A transferência do valor, conforme comprovantes anexados ao pedido liminar, teria sido feita em duas ocasiões: nos dias 8 e 12 de abril de 2022, nos valores de R$ 30 mil e R$ 750 mil, respectivamente.

Comprovantes transferências Atlético-AC conta Elison Azevedo — Foto: Reprodução O valor corrigido da restituição que o clube solicita é de R$ 1.178.882,02. Além disso, o Atlético-AC quer indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil. Leia Também: Independência, Rio Branco-AC e Atlético-AC vencem na rodada de abertura do Acreano Sub-20 Ex-dirigente diz que não foi notificado

Procurado pelo ge, o ex-presidente do Atlético-AC informou que ainda não recebeu notificação da Justiça sobre o assunto. Elison Azevedo diz que só vai se posicionar oficialmente quando estiver ciente da ação.

Francisco Valadares é assessor jurídico do Atlético-AC – Foto: Arquivo Pessoal

Juíza concede liminar para bloqueio de bens

Em decisão da juíza de Direito Zenice Mota Cardozo, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nessa segunda-feira (20), foi deferida liminar para bloqueio de bens do ex-presidente do Galo Carijó. A magistrada agendou audiência virtual de conciliação para 8 de maio de 2023. Confira a decisão na íntegra: Liminar deferida favorável ao Atlético-AC contra ex-presidente Elison Azevedo – Foto: Reprodução

Liminar deferida favorável ao Atlético-AC contra ex-presidente Elison Azevedo – Foto: Reprodução

Liminar deferida favorável ao Atlético-AC contra ex-presidente Elison Azevedo – Foto: Reprodução

Liminar deferida favorável ao Atlético-AC contra ex-presidente Elison Azevedo – Foto: Reprodução