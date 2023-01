Atletas do Vasco-AC fazem treino físico na arquibancada de espaço público, em Rio Branco

Zagalo (1º plano) iniciou a carreira no Plácido de Castro e pretende pendurar as chuteiras atuando pelo Tigre do Abunã – Foto: João Paulo Maia

A temporada 2023 deve ser a última do lateral-esquerdo/meia Zagalo como jogador de futebol profissional. Aos 31 anos (completa 32 em março), ele está confirmado como atleta do elenco do Plácido de Castro e vai atuar também em uma função extracampo: será auxiliar do técnico Márcio Figueiredo, o Faísca.

O atleta confirmou a intenção de encerrar a carreira após o fim do Campeonato Acreano e o que planeja depois de pendurar as chuteiras.

– Encerro minha carreira esse ano, mas vou ajudar o Faísca também. Quero focar na carreira de treinador. Ano passado fui (técnico) na base sub-20 e sub-17 (do Plácido Castro). Fazer o curso da CBF e seguir com o futebol, mas agora como treinador – explica.

Sobre se dividir entre a função de auxiliar técnico e de jogador do elenco, Zagalo destaca que está pronto contribuir com o que for necessário e indica em qual setor do campo deve atuar quando for acionado.

– Tô auxiliando com a garotada e dando treino quando ele (Faísca) não vem. Mas está vindo já um preparador físico aí começo a treinar. O Sid vai ser o titular (na lateral esquerda), vou entra só se precisar. Creio que vou de meia-atacante como joguei com o Faísca no Vasco-AC em 2014 e depois fui pro Galvez em 2015 e 2016 – diz.

Ele ressalta qual o objetivo do Tigre do Abunã no estadual. A equipe está no grupo ao lado de Adesg, Andirá, Humaitá, Independência e Rio Branco-AC.

– Tamo fechado pra ganhar o calendário para 2024 sendo campeão ou vice. Vamos buscar com o empenho de todos – conclui.

— Zagalo, jogador e auxiliar técnico do Plácido de Castro

Zagalo iniciou a carreira no Plácido de Castro em 2010. Em 13 anos como atleta profissional defendeu também Amax, Adesg, Independência, Vasco-AC, Galvez, Humaitá, Guaporé-RO, Rio Branco-AC e Ji-Paraná-RO. Duaine Rodrigues, Globo Esporte Acre

Lateral-esquerdo e meia, Zagalo vai ser também auxiliar técnico do treinador Faísca – Foto: Kelton Pinho