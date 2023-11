Atletas de Epitaciolândia do projeto “Artes Marciais nas escolas” conquistam 48 medalhas na capital

Na emocionante Semifinal do Campeonato Estadual de Futsal 2023, a seleção de Brasiléia conquistou a vitória por 5 a 1 sobre o Atlético Xapuriense.

O evento esportivo aconteceu na noite deste sábado, 18, na quadra do bairro Ferreira Silva marcada pela presença de torcedores que lotaram as arquibancadas para prestigiar mais um confronto entre as equipes.

A prefeita Fernanda Hassem esteve presente acompanhada do esposo Dr. Israel Milani e do Gerente de Esportes Bil Rocha demonstrando seu apoio incondicional aos jogadores brasileenses.

O desempenho da seleção de Brasiléia é destaque em todas as fases do campeonato, na primeira fase de 5 jogos perdeu apenas um jogo se classificando para a semifinal em 1° lugar no jogo de ida das semifinais obteve um empate de 2X2 contra Xapuri.

E agora após 18 anos garantiu não apenas a vitória na partida de volta das semifinais contra o Atlético Xapuriense mas também a classificação para a grande final do campeonato acreano.

O próximo desafio será disputado no município de Senador Guiomard, Seleção de Brasiléia X Pega Tranqueira, prometendo mais emoções e rivalidade em busca do título estadual de futsal.