Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte

Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios.

O prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam neste sábado, 29, de um grande evento esportivo e cultural na Praça ao lado do Estádio Pedro Santana.

A programação reúne famílias, torcedores e amantes do esporte para acompanhar a transmissão ao vivo da final da Copa Libertadores da América. Além do momento esportivo, o público participa de apresentações culturais e atividades recreativas.

Durante o evento, foram realizados sorteios de diversos prêmios, animando ainda mais os participantes presentes. Segundo a organização, o objetivo é proporcionar lazer, integração social e fortalecer o vínculo com a comunidade.

Para o prefeito Salatiel Magalhães, ações como essa aproximam ainda mais a gestão da população.

“Estamos muito felizes em promover momentos como este. Nosso trabalho é cuidar das pessoas, valorizar o esporte, o lazer e fazer com que a nossa comunidade tenha espaços de convivência e alegria”, destacou o prefeito.

A gestão destaca que iniciativas como essa reforçam o compromisso com o esporte, a cultura e a promoção de momentos de entretenimento para os moradores de Rodrigues Alves.