RIO BRANCO
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte

1 de dezembro de 2025

Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso

O lutador Josemar Rojas Montero ganhou a Copa Acre de Taekwondo, competindo na categoria master, até 74 quilos. Organizado pela Feteac (Federação Acreana de Taekwondo) e pela CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), o campeonato foi realizado no sábado (29) e contou com mais de 280 competidores de todo o Acre.

“É com muito orgulho que levamos essa medalha o nosso município”, declarou o atleta”, que filiado à Associação Black Belt de Rio Branco. Recentemente, ele foi bronze no campeonato mundial na mesma modalidade. “Ele é um exemplo de esforço e amor pelo esporte. Está levando o nome de Epitaciolândia para o mundo, o que enche a nossa cidade de orgulho”, comentou o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

Josemar é pai Fabiano Ribera, de apenas 8 anos, um atleta de alto rendimento no taekwondo, inclusive foi campeão sul-americano este ano, representando a seleção acreana. “Pai e filho são um orgulho para nós”, disse o presidente da associação Black Belt, Jocicley Braga.

Leia Também:  Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves

