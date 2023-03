Após saída de Márcio, Plácido de Castro vai iniciar o Campeonato Acreano com um treinador interino

Wemerson de Araújo, o Rambinho, comandou Galvez na campanha do vice-campeonato acreano feminino em 2022 – Foto: Duaine Rodrigues

Ainda sem técnico definido após a saída de Márcio Figueiredo, o Faísca, para o Atlético-AC, o Plácido de Castro vai iniciar a caminhada no Campeonato Acreano com um treinador interino. O ex-técnico do Galvez Feminino, Wemerson de Araújo, o Rambinho, vai ocupar a função diante do Rio Branco-AC, na estreia de ambos times no estadual.

Segundo o presidente do Tigre do Abunã, Renato Garcia, o treinador, os demais integrantes da comissão técnica e jogadores serão avaliados após a estreia. O dirigente deixou em aberto a possibilidade de mudanças para sequência da competição, caso seja necessário.

Uma reunião seria realizada nessa sexta-feira (3) para definição de um treinador efetivo, mas o encontro não ocorreu e o presidente do Plácido de Castro garantiu Wemerson Araújo no comando do time. O Plácido de Castro tem somente o estadual no calendário do futebol profissional de 2023. O time estreia nesta terça-feira (7), contra o Rio Branco-AC, às 19h, no estádio Florestão, na capital. O Tigre do Abunã ocupa o grupo A ao lado da Adesg, Andirá, Humaitá, Independência e Rio Branco-AC. Duaine Rodrigues e Kelton Pinho Globo Esporte Leia Também: Defensoria Pública do Estado faz visita institucional à prefeitura de Plácido de Castro

