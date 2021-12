Andirá venceu o 1º turno do Campeonato Acreano Sub-17 ao bater o Atlético-AC por 2 a 1, no estádio Florestão

Andirá tem 100% de aproveitamento no 1º turno do Campeonato Acreano Sub-17 — Foto: Arquivo pessoal/Manoel Façanha

O Andirá venceu o primeiro turno do Campeonato Acreano Sub-17 ao bater o Atlético-AC por 2 a 1, na última quinta-feira (2), no estádio Florestão, em Rio Branco.

O Morcego fechou a primeira metade do estadual com uma campanha perfeita: 100% de aproveitamento em cinco partidas, 24 gols marcados e quatro sofridos. A equipe tem ainda o melhor ataque e o artilheiro da competição.

Jogos: 17

Gols marcados: 73

Média de gols: 4,29 gols por jogo

Melhor ataque: Andirá (25 gols)

Melhor defesa: Vasco-AC (3 gols sofridos)

Pior ataque: Humaitá e Náuas (3 gols)

Pior defesa: Náuas (14 gols sofridos)

Artilheiro: Ruan Vitor (Andirá) – 11 gols

Maior goleada: Andirá 11 x 0 São Francisco (4ª rodada)

Placar mais repetido: 3 x 1 (4 vezes)

Classificação geral por pontos

Campeonato Acreano Sub-17 – 1º turno

Pontos

1º Andirá 15

2º Vasco-AC 10

3º Galvez 9

4º Atlético-AC 6

5º Independência 6

6º São Francisco 3

7º Humaitá 1

8º Náuas 0

Caso o Andirá vença também o segundo turno, que inicia neste domingo (5), será declarado campeão estadual. Se outra equipe vencer o returno, o campeão será definido em final de jogo único no dia 23 de dezembro. O clube que conquistar o título garante vaga na Copa do Brasil da categoria em 2022.

Por Globo Esporte Acre

