Esporte
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
Esporte
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto no esporte. Aos 12 anos o jovem já acumula títulos importantes no Jiu-Jitsu e agora busca representar o município e o Acre no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em dezembro, em São Paulo.
A trajetória de Yago nas artes marciais começou em 2024. De lá para cá, sua evolução tem sido marcada por conquistas expressivas: campeão do AJP Tour Internacional, realizado em Rio Branco, vencedor da Copa Pódio, além de títulos nos Jogos Escolares 2025, em campeonatos de Cruzeiro do Sul e também em Tarauacá. Em todas as competições que participou, o jovem mostrou disciplina e determinação, sempre alcançando o primeiro lugar.
Mais do que resultados, Yago representa um exemplo de dedicação, respeito e superação para os colegas e professores da rede municipal. Seu talento inspira e reforça que é possível conciliar a rotina escolar com a prática esportiva de alto rendimento.
O diretor da Escola Padre Marcelino Champagnat, Railson Oliveira, ressalta o orgulho em ver um aluno da instituição alcançar tanto em tão pouco tempo:
“O Yago é um aluno muito talentoso e disciplinado. Em todas as competições em que entrou, conquistou o primeiro lugar. Agora chegou a hora de mostrar seu talento em nível mundial, e precisamos unir forças para ajudá-lo a realizar esse sonho.”
Para a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul , Rosa Lebre, a história de Yago mostra o quanto a educação e o incentivo certo podem transformar vidas.
“Histórias como a do Yago mostram que a educação vai além dos livros. É um trabalho que forma cidadãos, incentiva sonhos e transforma vidas. Nós, da Secretaria, estamos comprometidos em apoiar nossos alunos para que tenham oportunidades de crescer, seja nos estudos ou no esporte.A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reafirma seu compromisso em incentivar talentos da rede municipal e oferecer apoio para que mais estudantes tenham a chance de trilhar caminhos de sucesso. O exemplo de Yago prova que, com esforço, disciplina e incentivo, é possível alcançar grandes conquistas e levar o nome do município para o mundo”, pontuou a secretária.
Esporte
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a semifinal do quadrangular master e Cruzeiro do Sul saiu vitoriosa contra o Guajará,
garantindo assim sua presença na final com um gol de 1 a 0. Em seguida, aconteceram os confrontos do Copão do Vale do Juruá: na primeira semifinal, Porto Walter superou Rodrigues Alves, assegurando sua classificação; já no segundo jogo, Cruzeiro do Sul venceu Tarauacá e também carimbou seu passaporte para a final.
Gilvan Ferreira, diretor de esportes e lazer, destacou sobre o evento: “Ontem, a seleção principal de Cruzeiro do Sul se destacou ao conquistar sua vaga na final nos pênaltis, superando Tarauacá. A torcida estava em festa, e tivemos a honra de contar com a presença dos prefeitos de Rodrigues Alves e Porto Walter,hoje retornamos ao Cruzeirão.”
Os jogos continuam nesta sexta-feira, 26, com a final da Supercopa das Vilas, que ocorreram no Estádio Cruzeirão. A partir das 18h30, as equipes femininas Morro da Pedra, representando o Rio Liberdade, e Meninas da Vila, da Santa Rosa, farão suas estreias no campo. Em seguida, às 20h, será a vez dos times masculinos, com um aguardado duelo entre Força Jovem e Croácia.
Sindicato dos Médicos do Acre Solidário realizará novos atendimentos neste sábado, no bairro Custódio Freire
Famílias denunciam constantes suspensões no transporte escolar de alunos com deficiência no Centro Dom Bosco
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Porto Walter realizam 6ª conferência de saúde com foco na atenção primária
Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 5 mil galões de água potável para moradores do Bairro Miritizal
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem
-
Cultura6 dias atrás
Em Porto Walter, 2ª noite de festival é marcada pela escolha do Rei e Rainha e show com a banda Forró Boys
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 4ª edição da Festa da Inclusão no Setembro Verde e Amarelo
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Cooperparquet completa 15 anos e consolida modelo de inclusão, trabalho digno e serviços de qualidade no Acre