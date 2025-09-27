Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo

O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto no esporte. Aos 12 anos o jovem já acumula títulos importantes no Jiu-Jitsu e agora busca representar o município e o Acre no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em dezembro, em São Paulo.

A trajetória de Yago nas artes marciais começou em 2024. De lá para cá, sua evolução tem sido marcada por conquistas expressivas: campeão do AJP Tour Internacional, realizado em Rio Branco, vencedor da Copa Pódio, além de títulos nos Jogos Escolares 2025, em campeonatos de Cruzeiro do Sul e também em Tarauacá. Em todas as competições que participou, o jovem mostrou disciplina e determinação, sempre alcançando o primeiro lugar.

Mais do que resultados, Yago representa um exemplo de dedicação, respeito e superação para os colegas e professores da rede municipal. Seu talento inspira e reforça que é possível conciliar a rotina escolar com a prática esportiva de alto rendimento.

O diretor da Escola Padre Marcelino Champagnat, Railson Oliveira, ressalta o orgulho em ver um aluno da instituição alcançar tanto em tão pouco tempo:

“O Yago é um aluno muito talentoso e disciplinado. Em todas as competições em que entrou, conquistou o primeiro lugar. Agora chegou a hora de mostrar seu talento em nível mundial, e precisamos unir forças para ajudá-lo a realizar esse sonho.”

Para a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul , Rosa Lebre, a história de Yago mostra o quanto a educação e o incentivo certo podem transformar vidas.

“Histórias como a do Yago mostram que a educação vai além dos livros. É um trabalho que forma cidadãos, incentiva sonhos e transforma vidas. Nós, da Secretaria, estamos comprometidos em apoiar nossos alunos para que tenham oportunidades de crescer, seja nos estudos ou no esporte.A Prefeitura de Cruzeiro do Sul reafirma seu compromisso em incentivar talentos da rede municipal e oferecer apoio para que mais estudantes tenham a chance de trilhar caminhos de sucesso. O exemplo de Yago prova que, com esforço, disciplina e incentivo, é possível alcançar grandes conquistas e levar o nome do município para o mundo”, pontuou a secretária.