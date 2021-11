Acreanos conquistam quatro medalhas nas Paralimpíadas Escolares no estado de São Paulo

Diego Tavares, torcedor do Palmeiras – Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

O acreano Diego Tavares tem uma história de amor com o Palmeiras um tanto quanto diferente, que chega a ser até inusitada. De ‘berço’ flamenguista, com pai e irmãos rubro-negros, ele virou palmeirense ainda criança, convenceu à família ‘virar a casaca’ e ainda conheceu esposa durante evento da Torcida Organizada do Palmeiras no Acre (Topac).

Os registros da infância são poucos, mas Diego se recorda de muitos detalhes da casa onde cresceu ao lado do pai e irmãos. Eram quadros com fotos oficiais, flâmulas e artigos decorativos do Flamengo.

Só que o destino quis que esse acreano virasse palmeirense, inclusive foi após um dos confrontos entre as duas equipes na década de 90, que Diego passou a acompanhar o Alviverde. Com o passar dos anos ‘converteu’ à família – pai e alguns irmãos -, a vestirem cores verde e branco.

– Essa paixão foi crescendo, fui pesquisando mais sobre a história, fui crescendo e me apaixonando cada vez mais. Meu pai, inclusive, é torcedor fanático conheceu quase igual a mim. A gente debate muito Palmeiras – conta.

Diego Tavares e Luana Araújo se conheceram durante evento da torcida organizada, em Rio Branco (AC) — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

A relação dele com o Palmeiras não é apenas como torcedor. Ele conheceu Luana Araújo, que é esposa dele, em um dos eventos da Topac há cerca de quatro anos. Ela confessa que quando o Palmeiras perde é difícil lidar com o marido. Leia Também: Maltratando o trabalhador: Estado demite cozinheiras da Maternidade de Cruzeiro do Sul, com três meses de salários atrasados

– Muda totalmente de humor. Quando perde então não podemos nem falar com ele. Tem que passar uns 30 minutos pra ele se recompor, ser o Diego Tavares de novo – brinca.

Camisa preferida e espírito solidário

Diego Tavares não é apegado a camisas do Palmeiras, mas tem uma preferida. Uma camiseta regata, não oficial, que tem no guarda-roupa há cerca de 15 anos, é usada por ele até hoje. O desapego também é por conta da origem humilde do empresário e da sensibilidade com crianças carentes. Diego conta que costuma doar camisa pra crianças e adolescentes que pedem por não terem condições de comprar. – Eu era aquele torcedor mirim apaixonado, mas não tinha condições de ter uma. (camisa). Eu me sensibilizo muito quando vejo uma criança carente dizendo “Sou palmeirense, me dá uma camisa? ”. Eu tiro na hora. “Essa aqui é sua, pode levar” – destaca. Neste sábado (27), o que Diego quer mesmo é comemorar o tricampeonato do Palmeiras na Libertadores. Apesar das derrotas nos últimos confrontos contra o Flamengo nesta temporada, ele demonstra confiança. Leia Também: Curtinha: 4ª etapa do Acreano de Vôlei de Praia é suspensa devido a chuva – A rivalidade aumentou muito em questão de Flamengo e Palmeiras, tende ter essa rivalidade. A gente tá entalado né cara? Entalado com esses últimos jogos contra o Flamengo, mas estou confiante – finaliza. Flamengo e Palmeiras se enfrentam a partir das 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Diego Tavares vestido com camisa que guarda há 15 anos — Foto: Arquivo pessoal/Diego Tavares Fonte: Globo Esporte Acre

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Muitas são as dúvidas, e eu esclareço algumas. Quem tem direito a receber o abono pago com a sobra do recurso do Fundeb, anunciado pelo Governo do Acre? Uma grande manifestação foi realizada durante todo dia pela manhã em frente à casa civil e a tarde na sede da PGE – Procuradoria Geral do Estado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe