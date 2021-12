Acreano fatura medalha de bronze no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, no Rio de Janeiro

Acreano assegura terceiro lugar no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, no Rio de Janeiro — Foto: Arquivo pessoal / Charles Brito

O acreano Charles Brito, 35 anos, garantiu pódio no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, disputado no Centro Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). O atleta assegurou medalha de bronze na categoria Master 2 (até 68kg). O evento aconteceu entre os dias 22 e 28 de novembro.

Charles Brito venceu as duas primeiras lutas por pontos, mas acabou contundindo o joelho e não conseguiu entrar no tatame para semifinal. Conforme o regulamento, ambos semifinalistas dividiram a terceira colocação.

– Tendo em vista ser a maior competição de taekwondo do Brasil, onde o nível técnico é considerado altíssimo, avaliamos como positiva a colocação. Estou entre os três melhores atletas do Brasil na categoria. Ficamos felizes mediante um ano difícil, sem certezas que haveria ou não competição – afirma Charles Brito.

– A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (FETEAC) que é nossa federação e única filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), sempre apoiando e incentivando os atletas a disputarem eventos. Ela nos deu todo suporte para que pudéssemos estar presentes na competição. O terceiro lugar foi bastante difícil de ser alcançado porque lutei com atletas de ponta e ganhamos de São Paulo e Pernambuco, onde são segundo e terceiro do ranking nacional – completa.

Leia Também: Após empate, técnico do Andirá aprova apresentação no 1º jogo-treino: "Parte tática foi boa" O Acre também seria representado por João Victor Ferreira de Souza, 19 anos, na categoria Sub-21 (até 63 kg). O acreano, porém, ultrapassou o limite de peso na pesagem randômica, que é feita no dia da luta.

João Victor Ferreira, no entanto, tem vaga garantida no Grand Slam de Taekwondo 2022, que serve como seletiva para seleção brasileira da modalidade. Ele havia sido campeão do Open Norte de Taekwondo, disputado em Macapá (AP), entre os dias 24 e 26 de outubro.

Por Globo Esporte Acre

