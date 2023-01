Acordo fechado: Rio Branco-AC acertou a contratação de mais duas opções para o setor defensivo

Atlético-AC conquistou acesso à Série C em 2017 – Foto: Manoel Façanha / Arquivo Pessoal

Elison Azevedo se despediu da presidência do Atlético-AC na noite da última quarta-feira (28), quando foi aclamada a nova diretoria que vai administrar o clube pelo triênio 2023/2025. Em entrevista ao ge nessa quinta, ele fez uma avaliação sobre os seis anos que ficou à frente do Galo Carijó.

No período, o Atlético-AC conquistou três títulos estaduais (2016, 2017 e 2019) e um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro (2017). O clube acabou rebaixado para a Série D em 2019.

Elison Azevedo assumiu assumiu o primeiro mandato na presidência do Galo Carijó em 2016. Em 2019 foi reeleito com maioria de votos entre os 82 sócios Atlético-AC, recebendo 44 votos contra 38 da chapa adversária. O ex-dirigente acredita que o saldo final do trabalho é positivo e a gestão pode ser considerada vitoriosa.

– Nesses seis anos a avaliação que eu faço é que foi vitoriosa. Em 2016 assumi interinamente na parte do futebol e nós fomos campeões estaduais. O time estava há 25 anos sem título, um quarto do século. Moral da história: ao longo desses anos que estive à frente do Atlético-AC, nós pegamos um clube que nem ranqueado era na CBF e hoje ele está entre os 70 melhores times do Brasil no ranking (atualmente é o 89º), é o primeiro do nosso estado, está na frente de muito time grande do Brasil. Então, acredito que tenha sido um trabalho vitorioso. A gente colou o time no cenário nacional com o trabalho que foi feito – comemora.

Ele relembra as campanhas históricas entre 2016 e 2019, quando clube ficou muito perto de chegar à Série B do Brasileiro e venceu três vezes o estadual.

– Conseguimos ser campeões estaduais e fomos para a Série D. Fomos a melhor equipe de todas as divisões do Brasil, ficamos no jogo de acesso contra o Moto Club-MA (em 2016). Nesse ano foi falado que jamais uma equipe acreana repetiria a mesma atuação numa competição nacional e no ano seguinte nós fizemos a mesma campanha e conseguimos o acesso da Série D para Série C, fomos bicampeões do estadual. Em 2018, infelizmente, perdemos as duas semifinais do estadual nos pênaltis, não conseguimos chegar a final e fomos para a Série C, aonde fizemos uma campanha muito bonita em que classificamos com algumas rodadas de antecedência e ficamos no jogo de acesso da Série B contra o Cuiabá. No ano seguinte voltamos para, em 2019 fomos campões novamente e acabamos sendo rebaixado para série C – recorda.

– Eu deixei um legado, um nome forte, um nome reconhecido no país com o trabalho sério que foi feito. Hoje somos o melhor clube do Acre no feminino e no masculino no ranking nacional. Consegui colocar o clube dentro da Timemania pra ter uma receita na Caixa Econômica Federal, então acho que o trabalho foi muito positivo e vitorioso – ressalta.

Erros e acertos

Entre 2020 e 2021, o Atlético-AC, assim como a maioria dos clubes brasileiros e do mundo, sofreram com o impacto da pandemia de Covid-19. O cenário financeiro que já não era favorável ficou ainda pior.

– Eu acho que a gente acertou muito, mas também cometemos alguns erros. Eu acredito que o grande prejudicial para a situação toda foi esse quadro de pandemia que atrapalhou muito o futebol em nível não só estadual, nacional, mas também mundial. A gente ficou muito prejudicado. Ficamos quase 10 meses com 28 atletas lá no CT (Centro de Treinamento) gastando com alimentação, com todo tipo de manutenção para esses atletas e com medo de qualquer caso de Covid-19, qualquer caso assim de tosse que pudesse trazer uma situação mais complicada e mais grave aos atletas – relata.

