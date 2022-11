Universidade Federal do Acre abre mais de 1,8 mil vagas no Sisu em 44 cursos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Grupo de manifestantes se reuniu em frente à Ufac – Foto: Reprodução

A Universidade Federal do Acre (Ufac) terá mais de 1,8 mil vagas disponíveis do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 44 cursos disponíveis nos campus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, interior do Acre. As inscrições começam no dia 31 de janeiro e terminam no dia 2 de fevereiro de 2023.

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2023 será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro deste ano.

O candidato não pode se inscrever em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno. A seleção é de ampla concorrência e também de políticas inclusivas e afirmativas. O edital ainda não foi lançado, mas ficará disponível no site do Sisu. Sisu O Sisu é o sistema informatizado pelo qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.