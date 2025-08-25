Educação
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião”, em Rio Branco. O evento foi realizado no Santuário de São Peregrino, após a Santa Missa.
O novo livro marca a conclusão de uma trilogia do autor, que conta com os títulos “A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação” e “Por uma Igreja em Subida”. Ele explica como cada uma das obras se completa. No primeiro livro lançado, o objetivo era questionar os motivos que levam aos atuais conflitos entre tradicionalistas e espiritualistas, entre renovação e libertadores, na Igreja, por exemplo. “Por quê falo de crise? Porque falta nos unirmos em torno de Cristo. Cristianismo é Cristo”.
O segundo livro leva a pensar na solução para essa crise apontada pelo autor. “Como se sai daí? Orando, lendo a palavra de Deus, se convertendo, cumprindo penitência. As pessoas querem mudar o mundo, mas precisam mudar a si mesmas primeiro. Vamos nos ajoelhar, orar e adorar a Cristo”.
Por fim, o lançamento da obra “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião”, que fecha a trilogia de livros, ajuda o leitor a entender a fé com mais clareza. Frei Clodovis também critica aqueles que usam a teologia de forma partidária e ideológica.
“Cada um hoje, sobretudo nesse mundo pluralista, caótico, precisa entender para defender a sua fé. E esse livro pretende ajudar nisso. Ele fala sobre a teologia. Ela não pode ser ideológica, não pode ser partidária. A teologia é da verdade. É para isso que vem o terceiro livro: para os teólogos não serem ideólogos, mas sim teólogos, ou seja, estudiosos de Deus”, aponta.
Nascido em 1944, em Concórdia, no estado de Santa Catarina, frei Clodovis Boff iniciou a sua vida a serviço da Igreja ainda muito jovem. Estudou na Bélgica, no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, sem nunca largar a missão de servir a Deus.
Mora no Acre desde 2019 e pode ser encontrado no Santuário de São Peregrino, nas noites de sábado e domingo, quando celebra a Santa Missa, às 19h. Atualmente, Clodovis Boff vive como monge, ou seja, tem dias mais reclusos no Convento São Filipe, da Ordem dos Servos de Maria. Ele explica o que isso significa na prática.
“Celebro missas na paróquia ou nas capelas. Como a tradição monástica também é de hospitalidade, eu acolho pessoas que venham se confessar, procurar orientação espiritual, tirar dúvidas da fé, lá no convento. Porém, eu fico mais recolhido e me dedicando à oração e ao trabalho intelectual de escrever”, destaca.
O escritor, teólogo e filósofo já publicou inúmeras obras. Ao recordar toda sua trajetória, ele conclui que seus pensamentos e teorias mudaram ao longo dos anos. “Já escrevi uns 30, 40 livros. Alguns, lá do começo, muito pretenciosos. Agora, escrevi esses últimos com mais maturidade. Afinal, 81 anos não são brincadeira. São 40 anos de magistério teológico. Então, a gente fica mais centrado no principal. Eu me sinto mais maduro agora que estou aprendendo a verdadeira teologia”, finaliza.
O livro “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião” ficará disponível para venda na secretaria do Santuário de São Peregrino.
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenação de Merenda Escolar, realizou nesta semana a entrega de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar nas unidades da rede municipal de ensino.
O objetivo da ação é assegurar que todos os estudantes tenham acesso a uma alimentação balanceada e de qualidade, considerada essencial para o bom desempenho durante as atividades pedagógicas. De acordo com a Secretaria, a iniciativa faz parte de um esforço contínuo para fortalecer a educação pública no município, garantindo não apenas o aprendizado em sala de aula, mas também condições adequadas de saúde e bem-estar.
Segundo a coordenação de merenda, os alimentos distribuídos seguem critérios nutricionais estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), priorizando produtos que atendam às necessidades de crianças e adolescentes em idade escolar. Além disso, a gestão destaca que a merenda tem papel fundamental no combate à evasão, já que muitas vezes a alimentação recebida na escola representa um importante complemento na dieta de vários estudantes.
O prefeito e a equipe da Secretaria de Educação reforçaram o compromisso da administração municipal em manter o fornecimento regular da merenda, reconhecendo sua importância para a rotina escolar. “A alimentação de qualidade é um direito dos nossos alunos e contribui diretamente para o desenvolvimento físico e intelectual. Estamos trabalhando para garantir que essa política seja cada vez mais fortalecida”, destacou a gestão.
Professores e gestores escolares também comemoraram a iniciativa, ressaltando que uma merenda nutritiva influencia positivamente na atenção, no rendimento escolar e até mesmo na socialização dos estudantes durante os intervalos.
Com a medida, a Prefeitura reafirma sua responsabilidade em promover não apenas o acesso à educação, mas também melhores condições de permanência na escola, reconhecendo que aprender bem passa, necessariamente, por estar bem alimentado.
