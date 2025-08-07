Educação
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede municipal. O evento foi realizado na Escola Dom Henrique Ruth. O encontro que contou com a presença da secretária de Educação, Rosa Lebre, o secretário adjunto Edvaldo Gomes, assessores pedagógicos e os diretores das escolas urbanas e rurais, marcou o encerramento do primeiro semestre de 2025 com uma retrospectiva das principais ações realizadas. Também foi feito o planejamento do segundo período do ano letivo.
Segundo a secretária Rosa Lebre, o momento foi de balanço e de reconhecimento dos avanços alcançados. “Estamos encerrando o primeiro semestre do ano de 2025 com um saldo positivo. O prefeito Zequinha Lima tem nos dado todo o apoio para que a gente possa realizar um trabalho para que o ensino aconteça. E para que esse ensino aconteça com qualidade, nós temos que ter um ambiente escolar preparado, acolhedor”, destacou.
Entre os principais avanços, a secretária ressaltou os investimentos em equipamentos escolares, como mesas, cadeiras, ar-condicionados, impressoras e computadores, totalizando mais de R$ 1,5 milhão em recursos aplicados. “Tudo isso é para que chegue o resultado lá na sala de aula. E, principalmente, o que nós sentimos que avançou nesse primeiro semestre foi a qualidade de ensino”, pontuou Rosa Lebre.
Representando a zona rural, Dulcineia Fonseca, gestora da regional BR-307, reforçou a importância da presença constante da equipe da Secretaria nas escolas. “ A Secretaria de Educação vai até a escola orientar, apoiar, assessorar. Esse apoio que a secretária Rosa Lebre está dando é de grande valia, porque os resultados estão se refletindo lá na ponta. É gratificante”, afirmou.
Na zona urbana, os avanços também são percebidos com clareza. O diretor Emerson Lima, da Escola de Ensino Integral Terezinha Saavedra, enfatizou os impactos positivos dos investimentos em infraestrutura e pedagogia. “A gente vê a preocupação da Prefeitura e da Secretaria em melhorar o ensino. Recebemos reforma na escola, materiais pedagógicos, alimentação e apoio contínuo. O ensino integral já é uma realidade, está dando certo e está sendo um sucesso”, declarou.
O encontro consolidou a visão de uma educação pública que tem avançado em qualidade, estrutura e gestão. “Temos consciência de que ainda há muito o que fazer, mas seguimos firmes, com o apoio do prefeito Zequinha Lima, buscando tornar cada vez mais o ambiente escolar acolhedor, seja na zona urbana ou rural. A Secretaria Municipal de Educação reafirma, com esse encontro, seu compromisso com a melhoria contínua do ensino em Cruzeiro do Sul e a valorização de todas as equipes que fazem a educação acontecer”, concluiu a secretária.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria de Educação Esporte e Lazer, que é voltada à inclusão alimentar de crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA. O evento ocorreu no auditório do Centro de Educação Profissional- Cedup.
O documento traz orientações de especialistas nas áreas de nutrição, educação e assistência social, fundamentadas na legislação nacional, com o intuito de assegurar que todas as crianças tenham acesso ao direito fundamental de uma alimentação segura e inclusiva.
O secretário municipal de saúde, Marcelo Siqueira, abordou as diretrizes contidas na cartilha. “Quando se fala em autismo, a primeira associação é com uma deficiência, muitas vezes relacionada ao aspecto neurológico, o que é verdade. Contudo, o autismo abrange questões mais amplas, como aprendizado, sono e alimentação, foco da nossa cartilha. Este material fornece informações sobre a seletividade alimentar e orienta como o poder público, a sociedade e as instituições podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas no espectro autista e de suas famílias, que enfrentam desafios significativos”, afirmou.
A coordenadora do departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar do município,Edilamar Rumão, ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos muito felizes com este momento. A cartilha representa um compromisso público em atender mães de crianças atípicas. Planejamos capacitações nas áreas de educação, saúde e técnica para fomentar a conscientização. O principal objetivo deste documento é promover a inclusão dessas crianças na educação, pois tudo começa por ela. Assim, a cartilha tem um caráter intersetorial, e nosso trabalho envolve a capacitação de manipuladoras de alimentos, gestores e outros setores relacionados”, concluiu.
