Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e parceiros promovem fórum sobre desporto universitário

Assessoria – A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE), em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), a Federação de Desportos Universitários Acreanos (FDUA) e a Universidade Federal do Acre (Ufac) irá promover o I Fórum Acreano do Esporte Universitário.

As atividades alusivas ao fórum acontecem no auditório da própria SEE entre os dias 4 e 6 de abril e contarão com a presença do presidente da CBDU, Luciano Cabral. Serão realizadas palestras sobre as atividades esportivas universitárias, além de mesas redondas.

De acordo com o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago, além das atividades ligadas ao fórum, o presidente da CBDU ainda terá agendas com o governador Gladson Cameli e com a secretária de Educação, professora Socorro Neri.

“Nesses encontros vamos fazer uma tratativa de uma seletiva também do desporto universitário para o Acre, assim como feito com o desporto escolar, por isso essa conversa com o governador e com a secretária Socorro Neri”, fez questão de frisar o chefe de departamento.

Entre os objetivos do fórum está a explicação da importância das práticas esportivas educacionais para a formação do estudante, a orientação sobre o desenvolvimento positivo dos jovens por meio de práticas esportivas, além do diálogo sobre o sistema esportivo universitário e os seus benefícios.

Por isso, o evento contará com importantes e renomados gestores do esporte universitário brasileiro, que irão dialogar sobre os temas relevantes da construção do esporte universitário. Além de Luciano Cabral, também estarão presentes Alim Maluf Neto, presidente da Federação Pan-americana de Esportes Universitários, e a professora Lenamar Fiorese, psicóloga do esporte.

A partir das discussões e debates, outro objetivo fundamental do fórum é aprimorar a utilização do esporte, sobretudo o universitário, para o desenvolvimento dos jovens acreanos, e proporcionar um conhecimento na formação esportiva e acadêmica dos estudantes.

