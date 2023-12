Projeto PAEB 2023: Prefeitura de Brasiléia investe na “Recomposição da Aprendizagem Escolar”

Assessoria – O Projeto Financiado pelo ICMBio, ARPA, com parceria com Ifac, Ufac e Prefeitura de Epitaciolândia, tem como objetivo mostrar a importância da preservação da nossa fauna e flora.

O projeto levou alunos da rede de ensino municipal de Epitaciolândia, até a o Seringal Nova Esperança na residência do Senhor José Rodrigues de Araújo mais conhecido como Doutor da Borracha na comunidade do Mato Grosso.

Segundo informou a técnica ambiental do ICMBio, Muriele Furtado, neste evento foi levado para a comunidade exposição cientifica, jogos matemáticos, e uma caminhada na trilha ecológica que contou com o guia Doutor da Borracha, na ocasião, foi mostrado todo o auditório ecológico e fábrica de sapatos produzidos com látex e o ateliê dele juntamente com toda família.

O objetivo do ICMBio é incentivar essa prática ecológica, incentivar que os artesãos de todo estado do Acre possam continuar com seu trabalho levando em conta a preservação natural.

Para José Rodrigues de Araújo (Doutor da Borracha), receber alunos e autoridades é sempre uma alegria, pois é uma boa oportunidade para falar da importância da preservação do meio ambiente.

Estiveram presentes o Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da secretaria de educação Eunice Maia Gondim, Zé Maria (Açúcar) Presidente da Amoprelândia, assessores e técnicos do ICMBio.