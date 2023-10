Professores de zona rural da rede municipal de Assis Brasil participam de curso de capacitação

Assessoria – O município de Cruzeiro do Sul terá em novembro deste ano, o seu primeiro Festival Literário promovido pela prefeitura. A programação do evento foi anunciada nesta quarta-feira (04), durante uma atividade realizada no Centro Cultural do Juruá pelas Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Esporte (SEMEDEL) e o Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário (GASH) que também presta apoio para a realização do festival de literatura.

O lançamento da programação foi prestigiado por escritores, professores e outros agentes literários que foram convidados a participar do festival. O escritor Narcélio Generoso disse que sentia falta de políticas públicas no município para valorizar a literatura local e acredita que o evento será uma oportunidade para o reconhecimento de muitos talentos da cidade.

“Será um marco na organização do setor cultural da literatura. Temos bons escritores na cidade. Escritores de livros de poesia, de causos, da história oficial da cidade, de instituições, inclusive, no ramo da ficção científica, da aventura e do romance e a gente sentia essa lacuna que não havia uma organização nesse sentido”, falou Generoso.

O festival vai ocorrer durante uma semana do mês de novembro. O secretário de Cultura Aldemir Maciel explicou que serão realizadas diversas atividades com a participação de artistas de todos os segmentos da literatura.

“Durante uma semana, Cruzeiro do Sul será a capital da literatura no Acre. Vamos ter lançamentos de livros, rodas de conversa, apresentações culturais nas vilas, na zona urbana, na zona rural. Vamos movimentar toda sociedade fazendo o povo ler e escrever pensando mais em literatura”, afirmou Aldemir.

O evento será aberto tanto para os artistas que já tem trabalho reconhecido, como para os amantes da literatura que pretendem apresentar seu trabalho. A coordenadora do festival, Flávia Vasconcelos, informou que apenas para quem pretende fazer o lançamento de livros será necessário providenciar um cadastramento na Secretaria de Cultura.

“O festival é para o público em geral, para quem tiver interesse em participar. Vamos fazer apenas o cadastro dos escritores que vão estar lançamento livros. Esse cadastro começa a partir da próxima segunda-feira (09)”, informou a coordenadora.