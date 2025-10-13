Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil

Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento contou com atividades recreativas e muita diversão para os alunos.

O prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária de Educação, Vanderleia Teixeira, realizou a entrega dos kits de fardamento escolar para todas as crianças, reforçando o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos estudantes.

O prefeito parabenizou os professores e a coordenação das escolas pelo trabalho dedicado e pelo esforço em oferecer um ensino de qualidade.

As escolas beneficiadas foram:

Escola Maria Ferreira de Medeiros – Ramal da Bacia

Escola Aladia Aquino Bonfim – Ramal do KM 13

Escola Francisco Chagas – Ramal Vila Progresso

A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo na educação, garantindo que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade em um ambiente acolhedor e estimulante.