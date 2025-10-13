Educação
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento contou com atividades recreativas e muita diversão para os alunos.
O prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária de Educação, Vanderleia Teixeira, realizou a entrega dos kits de fardamento escolar para todas as crianças, reforçando o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos estudantes.
O prefeito parabenizou os professores e a coordenação das escolas pelo trabalho dedicado e pelo esforço em oferecer um ensino de qualidade.
As escolas beneficiadas foram:
- Escola Maria Ferreira de Medeiros – Ramal da Bacia
- Escola Aladia Aquino Bonfim – Ramal do KM 13
- Escola Francisco Chagas – Ramal Vila Progresso
A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo na educação, garantindo que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade em um ambiente acolhedor e estimulante.
Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos
A Escola Bela Flor foi palco de mais uma edição do Sarau Literário, um evento que reuniu alunos do 1º ao 5º ano em uma verdadeira celebração da arte, da literatura e da expressão cultural. O momento foi marcado por apresentações cheias de emoção, talento e criatividade, mostrando o quanto os estudantes evoluem a cada nova edição.
A secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, acompanhada dos técnicos da SEMED, prestigiou o evento e elogiou o empenho da equipe escolar. Em suas palavras, Eunice destacou a importância de projetos como o Sarau Literário para o fortalecimento das competências linguísticas, emocionais e sociais dos alunos.
“Ver as crianças se expressando com tanta segurança e entusiasmo é um sinal de que estamos no caminho certo, formando não apenas bons estudantes, mas cidadãos sensíveis e criativos”, afirmou a secretária.
O evento contou com a participação ativa dos professores, da equipe gestora e de todos os colaboradores da escola, que se dedicaram para tornar cada detalhe especial. As apresentações encantaram o público presente, com declamações de poesias, dramatizações e performances musicais que valorizaram a cultura e o protagonismo estudantil.
O Sarau Literário da Escola Bela Flor reafirma o compromisso da instituição com uma educação de qualidade, criativa e humanizadora, que incentiva a leitura, a expressão artística e o desenvolvimento integral das crianças.
