Prefeitura inicia reforma da Escola Raimunda da Cunha Aires no Bairro José Hassem, em Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da secretária de Educação Eunice Maia Gondim, Sergio Mesquita, vice-prefeito, entregou na manhã desta sexta-feira, 07, mais uma escola construída com recursos próprios. A comunidade do Nari Bela Flor agora conta com um prédio novo que vai atender toda a comunidade escolar e adjacências.

A Escola recebeu o nome da servidora Francisca Correia Rodrigues (In memoriam), a escola entregue à comunidade atenderá alunos do ensino infantil e fundamental I, e funcionará em tempo integral.

A construção de uma escola de educação infantil e fundamental I era um sonho antigo da comunidade. Ao assumir a prefeitura em 2022, o prefeito Sergio Lopes garantiu que atenderia esse pedido, uma reivindicação frequente também do então vereador Marco Ribeiro, e, hoje, o sonho de muitos se torna realidade.

Marcaram presença na cerimônia de inauguração, compondo o dispositivo, o prefeito Sérgio Lopes, vice-prefeito Sergio Mesquita, Antônio Rosiclei, Eunice Maia Gondim, secretária de Educação, Antônio Rosiclei Presidente da Câmara de Vereadores, representando a família da homenageada, Ericelio Rodrigues, Márcia Moura, representando a coordenação de Ensino do Campo, Nilcilene Eduino, coordenadora Municipal de Ensino. Na plateia, secretários municipais, vereadores, diretores, servidores e comunidade escolar.

A Escola Rural de Educação Infantil e Fundamental I Francisca Correia Rodrigues é a 5a construída na gestão do prefeito Sérgio Lopes. Nos próximos dias, serão entregues mais duas, sendo uma na zona urbana e outra na zona rural de Epitaciolândia.

O que disseram:

O representante da família da homenageada, Ericelio Rodrigues, não escondeu a emoção de ver o nome de sua mãe sendo lembrado em uma obra de tamanha importância.

“Hoje é um dia de muita alegria para todos, principalmente para nossa família, em receber essa justa homenagem, essa escola que recebe o nome de Francisca Correia, minha mãe que faleceu de câncer, é um presente construído por esse prefeito que honra sua palavra, uma pessoa que tem compromisso com a educação e com todos, em nome de todos a nossa gratidão.”

Antônio Rosiclei, presidente da Câmara de Vereadores, falou da importância dessa escola para a comunidade do Nari Bela Flor.

“Meu coração está cheio de alegria por estar participando deste evento que entrega mais uma obra, mais uma escola que vai atender muitos alunos.

Está escola é uma realização de muitos sonhos da comunidade. Obrigado, prefeito, por ter esse olhar carinhoso com a educação. Em nome de todos os pares da casa e da comunidade, o nosso muito obrigado”.

A secretária Eunice Maia Gondim falou dos avanços da educação na gestão do prefeito Sérgio Lopes.

“Estamos aqui entregando mais uma escola e, ao mesmo tempo, celebrando as inúmeras conquistas que tivemos na educação de Epitaciolândia, temos o 2º melhor IDEB em todo estado e somos pela segunda vez o primeiro lugar no índice de qualidade de educação, isso mostra que os investimentos que o prefeito Sérgio Lopes vem fazendo estão dando bons resultados. Quero agradecer a ele e a todos que nos ajudam a construir um município melhor.” Destacou a Secretaria.

Sergio Mesquita ressaltou a importância de investimentos na educação e saúde, que são os principais pilares de uma vida com qualidade.

“É uma alegria muito grande quando você vê que uma obra foi feita com tanto zelo, isso é a marca do prefeito Sérgio Lopes, e hoje estamos entregando mais uma obra de grande importância, essa é a 5ª escola que está sendo inaugurada e em breve vamos entregar mais duas, essa é a nossa marca, trabalhamos muito para atender bem as pessoas, quando investimos na educação e saúde estamos proporcionando qualidade de vida para nossa população, à comunidade do Nari o nosso muito obrigado e podem contar sempre com a prefeitura.” Pontuou Mesquita.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Sérgio Lopes garantiu que mais escolas serão entregues nos próximos dias e outras serão reformadas, ampliadas e modernizadas.

“Quero cumprimentar o Célio, filho da homenageada, e uma justa homenagem, estamos entregando mais uma escola, esse é o nosso desafio, mudar para melhor a nossa educação, e isso estamos fazendo, estamos construindo mais duas escolas, uma na zona rural e outra na zona urbana, além disso, estamos reformando outras escolas, vamos entregar salas climatizadas com qualidade e conforto, hoje estamos implementando o período integral em escolas do campo, estamos avançando e melhorando a qualidade de vida das pessoas, isso é muito trabalho e dedicação de todos.” Destacou Sergio Lopes.