RIO BRANCO
Educação

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

Publicados

15 de outubro de 2025

Educação

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento dos alunos destaque nos simulados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). O evento celebrou o esforço, o comprometimento e a dedicação de estudantes e educadores que vêm se destacando nos indicadores de qualidade da educação no município.

Durante a solenidade, cada aluno que obteve desempenho de destaque recebeu uma premiação em dinheiro no valor de R$ 200,00, como forma de incentivo e valorização de seu empenho nos estudos. Além disso, os professores responsáveis pelos alunos premiados foram contemplados com R$ 100,00 por aluno, reconhecendo o papel essencial do educador no processo de ensino e nos resultados obtidos.

A iniciativa tem como objetivo estimular a busca pela excelência no aprendizado, fortalecer o engajamento dos estudantes e professores e reforçar o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade e com resultados concretos.

A Secretária Municipal de Educação, [inserir nome, se desejar], destacou que ações como essa motivam os alunos a se dedicarem ainda mais e demonstram o comprometimento da administração com o futuro das crianças e jovens de Epitaciolândia.

Leia Também:  Prefeito Ilderlei Cordeiro realizou a entrega de dois ônibus escolares à comunidade de Cruzeiro do Sul

O prefeito Sérgio Lopes parabenizou todos os envolvidos e reafirmou que investir na educação é investir no desenvolvimento do município:

“Estamos reconhecendo o mérito e o esforço de quem faz a diferença dentro da sala de aula. Cada avanço é resultado de muito trabalho, dedicação e amor pela educação.”

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Epitaciolândia segue reafirmando sua política de valorização da educação, incentivando o mérito estudantil e fortalecendo o compromisso com o futuro das novas gerações.

Parabéns aos alunos, professores e a toda equipe escolar por mais essa conquista que reflete o empenho coletivo em prol da educação do nosso município!

