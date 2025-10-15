Educação
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento dos alunos destaque nos simulados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). O evento celebrou o esforço, o comprometimento e a dedicação de estudantes e educadores que vêm se destacando nos indicadores de qualidade da educação no município.
Durante a solenidade, cada aluno que obteve desempenho de destaque recebeu uma premiação em dinheiro no valor de R$ 200,00, como forma de incentivo e valorização de seu empenho nos estudos. Além disso, os professores responsáveis pelos alunos premiados foram contemplados com R$ 100,00 por aluno, reconhecendo o papel essencial do educador no processo de ensino e nos resultados obtidos.
A iniciativa tem como objetivo estimular a busca pela excelência no aprendizado, fortalecer o engajamento dos estudantes e professores e reforçar o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade e com resultados concretos.
A Secretária Municipal de Educação, [inserir nome, se desejar], destacou que ações como essa motivam os alunos a se dedicarem ainda mais e demonstram o comprometimento da administração com o futuro das crianças e jovens de Epitaciolândia.
O prefeito Sérgio Lopes parabenizou todos os envolvidos e reafirmou que investir na educação é investir no desenvolvimento do município:
“Estamos reconhecendo o mérito e o esforço de quem faz a diferença dentro da sala de aula. Cada avanço é resultado de muito trabalho, dedicação e amor pela educação.”
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Epitaciolândia segue reafirmando sua política de valorização da educação, incentivando o mérito estudantil e fortalecendo o compromisso com o futuro das novas gerações.
Parabéns aos alunos, professores e a toda equipe escolar por mais essa conquista que reflete o empenho coletivo em prol da educação do nosso município!
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento contou com atividades recreativas e muita diversão para os alunos.
O prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária de Educação, Vanderleia Teixeira, realizou a entrega dos kits de fardamento escolar para todas as crianças, reforçando o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos estudantes.
O prefeito parabenizou os professores e a coordenação das escolas pelo trabalho dedicado e pelo esforço em oferecer um ensino de qualidade.
As escolas beneficiadas foram:
- Escola Maria Ferreira de Medeiros – Ramal da Bacia
- Escola Aladia Aquino Bonfim – Ramal do KM 13
- Escola Francisco Chagas – Ramal Vila Progresso
A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo na educação, garantindo que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade em um ambiente acolhedor e estimulante.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
EDUCAÇÃO
