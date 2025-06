Prefeitura de Epitaciolândia entrega primeira etapa reconstrução da Escola Municipal Raimunda da Cunha Aires

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, da secretária municipal de Educação Eunice Maia Gondim e dos vereadores Girlene da Saúde e Ari Mendes, inaugurou a primeira etapa da reconstrução da Escola Municipal Raimunda da Cunha Aires, em Epitaciolândia.

A nova estrutura conta com cinco salas de aula modernas, incluindo a inovadora Sala Google, equipada com tecnologia para potencializar o ensino digital, além de um refeitório climatizado e uma cantina totalmente reformada e moderna, proporcionando mais conforto e qualidade para alunos e profissionais da educação.

Durante a solenidade, também foram realizadas as premiações para os alunos destaques no simulado municipal, além de homenagens aos professores, reconhecendo o empenho e dedicação de todos na construção de uma educação de excelência no município.

Em seu pronunciamento, o prefeito Sérgio Lopes reforçou seu compromisso com a educação de Epitaciolândia.

“Estamos investindo para garantir um ambiente de aprendizado mais digno e acolhedor. Essa é apenas a primeira etapa de muitas melhorias que vamos realizar na educação municipal”, destacou o gestor.

A secretária municipal de Educação, Eunice Maia Gondim, agradeceu ao prefeito pelo apoio contínuo ao setor educacional. “Estamos avançando muito, garantindo um futuro promissor para nossas crianças. É gratificante ver o carinho e a seriedade com que a gestão municipal trata a educação”, ressaltou.

A gestora da escola, Sandra Solaldine, também expressou sua gratidão pelas melhorias conquistadas.

“Agradecemos ao prefeito Sérgio Lopes por atender essa antiga reivindicação da comunidade escolar. Nossos alunos e professores agora contam com um espaço mais adequado e preparado para o desenvolvimento das atividades”, afirmou.

A inauguração marca mais um passo importante no compromisso da Prefeitura de Epitaciolândia com o fortalecimento da educação e o bem-estar dos estudantes. Na ocasião o prefeito Sérgio Lopes a continuidade da ampliação e anunciou a interversão na quadra com reforma e cobertura do espaço esportivo que atenderá a comunidade Escolar do Bairro José Hassem.