Prefeitura de Epitaciolândia e UFAC celebram conclusão do curso de pós-graduação em Gestão Escolar

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC), realizou nesta sexta-feira a cerimônia de encerramento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar. O evento aconteceu no Buffet Art Eventos e contou com a presença de autoridades municipais, acadêmicas e dos concluintes do curso.

A solenidade marcou o reconhecimento do esforço conjunto entre a gestão municipal e a universidade pública na qualificação dos profissionais da educação, visando a melhoria contínua da qualidade do ensino no município.

Compuseram o dispositivo de honra da cerimônia:

Sérgio Lopes, Prefeito de Epitaciolândia; Professora Eunice Maia Gondim, Secretária Municipal de Educação;Profa. Dra. Lúcia de Fátima Melo, coordenadora do curso pela UFAC;Profa. Dra. Margarida Lima Carvalho, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAC;Profa. Dra. Adriana Ramos dos Santos, representante dos professores que atuaram no curso;Professora Gildéia Oliveira Rodrigues Goulart, representante da turma de concluintes.

Durante as falas, as autoridades destacaram a importância da formação continuada para os profissionais da educação, reforçando que iniciativas como essa contribuem para fortalecer a base educacional do município e, consequentemente, para o desenvolvimento social e humano de Epitaciolândia.

O prefeito Sérgio Lopes ressaltou que investir na capacitação dos gestores escolares é garantir melhores resultados para os estudantes e para toda a comunidade.

“É com profissionais qualificados que construímos uma sociedade mais justa, sólida e desenvolvida”, afirmou.

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAC, Professora. Dra. Margarida Lima Carvalho, também enalteceu a parceria institucional, destacando o papel da universidade pública na democratização do acesso à formação superior de qualidade, especialmente no interior do estado.

O evento foi marcado por momentos de reconhecimento e celebração, evidenciando a relevância do curso para o fortalecimento da rede municipal de educação.