Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforma e estrutura mais uma escola, desta vez no Cruzeirinho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou, aos moradores do bairro Cruzeirinho, a Escola Irmã Diana, totalmente reformada. Também foram entregues recursos e materiais necessários para garantir boas condições aos professores e alunos .

“Estamos fazendo uma série de investimentos na área da educação, desde o primeiro ano da gestão. Esses investimentos estão acontecendo, tanto na cidade quanto na zona rural. Já investimos mais de 10 milhões de reais e tenho certeza que esse esforço que estamos fazendo, vai contribuir muito para qualificar o sistema de ensino do nosso município”. E seguiu: “A educação é o caminho para o desenvolvimento, é nisso que acreditamos”, explicou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Francinete Araújo, que é mãe de um aluno da Escola Irmã Diana, celebrou a nova estrutura e se emocionou enquanto falava sobre a escola : “Eu estou muito emocionada. Quando botei meu filho para estudar aqui a estrutura era muito ruim, inclusive colocava as crianças em risco. Mas, o que a gestão do prefeito Zequinha fez agora, vai devolver a dignidade pra gente e garantir a segurança para os nossos filhos”, declarou a mãe.

“Estamos vencendo os desafios, Graças ao planejando, as parcerias e a responsabilidade com dinheiro público. Por isso estamos reformando e construindo escolas, garantindo kits de material escolar, melhorando a estrutura educacional do município – na cidade e no campo. Foi isso que o prefeito Zequinha Lima colocou pra gente desde o primeiro dia no mandato, é nessa toada que vamos seguir trabalhando”, disse o secretário de educação Amarísio Saraiva.

A diretora da escola Irmã Diana, Antônia Eliana, falou sobre o que muda com a reforma: ” Vai mudar muita coisa, pois agora teremos um ambiente adequado para desenvolver nossas aulas, de acordo com a didática adotada pelos nossos professores. Para nós, viver o dia de hoje é um sonho realizado”, disse a gestora.

Muito além das reformas

Não é apenas as reformas e construções de novas escolas e aparelhos escolares, nem mesmo o planejamento para a construção de uma creche modelo no município. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, vem garantindo, também, apoio às famílias com a distribuição de materiais escolares. Foram entregues kits escolares para os alunos, equipamentos de informática para todas as escolas, na cidade e na zona rural, além de carteiras novas e outros materiais estruturais para garantir o bom funcionamento da educação municipal.