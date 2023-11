Prefeitura de Cruzeiro do Sul prorroga inscrições do processo seletivo para Dirigente Escolar

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Semedel) prorrogou até esta quinta-feira, 23, as inscrições do Processo Seletivo Interno para preenchimento de vagas do cargo de Dirigente Escolar, abertas desde o dia 16 de outubro.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário de inscrição no site da Prefeitura, disponível no endereço eletrônico (www.cruzeirodosul.ac.gov.br).

Podem participar do processo seletivo, professores e servidores, que exerçam função de direção nas unidades escolares, do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino.

Ao todo, 28 escolas participam do processo. A seleção ocorre em três etapas, incluindo a inscrição, além de prova objetiva, que deve ser realizada em dezembro, e eleições nas escolas.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Edvaldo Gomes, é importante a participação ativa da comunidade no processo seletivo para que a gestão educacional aconteça de forma democrática e alinhada com as necessidades locais.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo no site oficial do município.