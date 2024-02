Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá início às matrículas de novos alunos para o ano letivo de 2024

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer deu início nesta segunda, 5, às matrículas para as escolas da rede municipal de ensino na zona urbana, que prosseguem até sexta-feira 9.

O secretário de educação do município, Edvaldo Gomes, explica que caso alguém não consiga se matricular neste período, as escolas continuarão com as inscrições até o início do ano letivo, previsto para 18 de março, para garantir que nenhum aluno fique fora da escola.

“A matrícula é necessária somente para novos alunos, uma vez que para aqueles que já estão na rede de ensino, a rematrícula é automaticamente confirmada”, pontua o secretário citando que neste período, a prefeitura vai fazer a manutenção das escolas, preparando os ambientes para que possam receber os novos alunos e os que já estão na rede.

Ana da Cruz Ferreira, diretora da escola infantil Osvaldo D’Albuquerque Lima, destaca a grande procura por vagas, especialmente para as turmas de 3 e 2 anos. Ela assegura que a escola tem disponibilidade, embora essas faixas etárias sejam mais concorridas.

“ Temos a matrícula hoje, segunda-feira, para as turmas de 5 anos, amanhã, terça-feira, para as turmas de 4 anos, na quarta-feira vai ser para as turmas de 3 anos e na quinta-feira para as turmas de 2 anos. E na sexta-feira para aquelas turmas que ainda têm vagas, no caso. Em termos de estrutura, a escola está preparada para o início de um novo ano letivo”, destacou

A rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul tem 103 unidades de ensino. Encerrou o ano letivo de 2023 com 11.561 alunos matriculados. A expectativa é que em 2024 se repita um número próximo a este.

“Alguns alunos que estavam na rede municipal devem ir para a rede estadual, mas o contrário também deve ocorrer, de modo que a expectativa da secretaria é que seja mantido um número aproximado a este em 2024”, enfatizou o secretário Edvaldo Gomes.

Para a efetivação da matrícula são necessários os seguintes documentos: cópia do registro de nascimento, cópia do comprovante de residência, declaração de vacinação em dia (emitida pela unidade de saúde),duas fotos 3×4, cartão do SUS e o número do NIS (Bolsa Família, caso seja beneficiário). Pais ou responsáveis devem comparecer munidos de seu RG, CPF ou outro documento de identificação.

Na zona rural o ano letivo de 2023 ainda não foi concluído em todas as escolas, o que deverá ocorrer no final do mês de março e início de abril.