Prefeitura de Brasiléia promove culminância do Projeto Consciência Negra na Escola Elson Dias Dantas

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Elson Dias Dantas, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto Consciência Negra, um evento marcado pela valorização da cultura afro-brasileira, reflexão e fortalecimento da identidade dos estudantes.

A programação contou com uma exposição de trabalhos produzidos pelos alunos, que abordaram temas como identidade, história e respeito, evidenciando o aprendizado construído ao longo do projeto. As produções destacaram a importância da representatividade e da preservação das raízes africanas na formação social brasileira.

O público também pôde prestigiar apresentações culturais, incluindo danças e demonstrações de capoeira, que empolgaram os presentes e reforçaram a relevância das tradições afro-brasileiras. As apresentações mostraram o talento dos estudantes e o comprometimento da escola em promover ações educativas inclusivas.

Com iniciativas como esta, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade racial e com a valorização da diversidade cultural dentro e fora das salas de aula.