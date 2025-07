Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Educação, desenvolve projeto de combate à violência nas escolas

Parceria com a Prefeitura garante nova estrutura para a UBS Pastor João Braz, com serviços ampliados e integração com o ambulatório da instituição.

Cruzeiro do Sul (AC), julho de 2025 – A cidade de Cruzeiro do Sul se prepara para um avanço significativo na área da saúde com o início das obras de reforma e estruturação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pastor João Braz, no bairro João Alves. O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Faculdade de Ciências Médicas Afya, que assumirá a responsabilidade pela execução da obra e gestão pedagógica do espaço.

A licitação para o serviço foi homologada pela Afya no último dia 4 de junho e, nas próximas semanas, a reforma deve sair do papel. A nova UBS irá além dos atendimentos básicos, tornando-se um centro de práticas integradas entre ensino e serviço de saúde. A unidade também contará com o suporte do ambulatório de especialidades médicas da faculdade, ampliando a rede de atenção à população local.

Segundo a diretora da Afya Cruzeiro do Sul, Simone Rigo, a iniciativa representa mais do que uma obra física. “Estamos unindo o compromisso com a formação de excelência dos nossos alunos ao impacto social direto na cidade. Essa UBS será um espaço vivo, onde ensino e cuidado caminham lado a lado”, afirma.

A reestruturação da unidade fortalecerá a estratégia de atenção primária, ao mesmo tempo em que proporcionará aos estudantes de medicina vivência prática qualificada, como preconizado pelas diretrizes do Ministério da Educação. “Fazemos parte do programa Mais Médicos e temos como missão contribuir com a consolidação do SUS. Reformar essa unidade é um passo concreto nesse compromisso”, reforça a diretora.

