Prefeitura de Brasiléia intensifica ações do Projeto Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2025

(Verônica Rodrigues) – A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), segue avançando com o Projeto IDEB 2025, iniciativa voltada para a preparação dos alunos do 5º ano do ensino fundamental para a avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que ocorre ainda este ano.

Como parte das ações, a SEME elaborou e distribuiu três cadernos de atividades pedagógicas, planejados de forma estratégica para fortalecer o aprendizado dos estudantes. Nesta semana, o 3º caderno foi entregue nas escolas da zona urbana e rural, marcando mais uma etapa do projeto.

O trabalho é acompanhado de perto pelos coordenadores e aplicadores do projeto, Jesser Yuri e Jesus Bispo, que orientam as equipes escolares na execução das atividades. A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (SEE).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Raiza Dias o projeto busca garantir que todos os alunos tenham acesso a conteúdos de qualidade e estejam bem preparados para o exame. “Estamos unindo esforços para oferecer aos nossos estudantes todas as condições necessárias para um bom desempenho. O IDEB é um termômetro da nossa educação, e queremos resultados cada vez mais positivos”, destacou.