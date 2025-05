Prefeitura de Assis Brasil promove palestras educativas nas escolas em alusão ao 18 de Maio

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com o CRAS, o Ministério Público e o Conselho Tutelar, promoveu nesta quarta-feira palestras educativas nas escolas do município em alusão ao 18 de Maio — Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

As ações foram realizadas nas escolas municipais Edilza Maria Batista, Maria Ferreira da Silva, Vicente Bessa, e na Escola Estadual Íris Célia Cabanellas Zaninni. Durante as atividades, os alunos assistiram a vídeos informativos, participaram de rodas de conversa e dinâmicas que abordaram os direitos da criança e do adolescente, formas de prevenção e canais de denúncia.

O objetivo foi conscientizar os estudantes sobre a importância de reconhecer e combater situações de abuso e exploração, fortalecendo a rede de proteção por meio da informação e do diálogo.

“Esses momentos são fundamentais para orientar nossas crianças e adolescentes. É dever de todos nós protegê-los e garantir seus direitos”, destacou um dos representantes do CREAS.

Com essa ação, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a promoção da cidadania e o cuidado com as novas gerações de Assis Brasil.