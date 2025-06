Prefeitura de Assis Brasil promove formação continuada para professores da zona urbana

Cruzeiro do Sul (AC), junho de 2025 – As férias escolares são aguardadas com entusiasmo por crianças e famílias, mas também exigem cuidados extras com a segurança dentro de casa. Com as crianças mais tempo no ambiente doméstico e, muitas vezes, sob menor supervisão, aumentam os riscos de acidentes, que podem ser evitados com atenção e medidas preventivas.

Segundo a médica pediatra Luiza Nolasco Viana Goulart, preceptora do ambulatório de Pediatria da Afya Cruzeiro do Sul, os acidentes mais frequentes nesse período são queimaduras, quedas e afogamentos. “Esses incidentes são comuns porque as crianças estão mais expostas ao ambiente doméstico sem a mesma vigilância da rotina escolar. Por isso, é essencial que os responsáveis estejam atentos a situações que colocam a integridade dos pequenos em risco”, destaca.

Cuidados dentro de casa

Para evitar quedas, a recomendação é simples, mas eficaz: nunca deixar a criança sem supervisão ou sob os cuidados de outra criança, manter os pisos sempre secos e antiderrapantes e ter cuidado ao carregar bebês em escadas. “No caso de queimaduras, os cabos das panelas devem estar sempre voltados para o fundo do fogão, e nunca se deve cozinhar com o bebê no colo”, orienta a pediatra.

Outra ameaça recorrente nas férias são as intoxicações e choques elétricos. “Produtos de limpeza devem estar sempre fora do alcance das crianças e jamais armazenados em garrafas ou frascos reutilizados que possam confundi-las”, alerta. No caso das tomadas, o uso de protetores é indispensável, assim como evitar o uso de extensões, benjamins (os populares “T”) e o manuseio de aparelhos elétricos com as mãos ou pés molhados.

Cuidados extras com água e brinquedos

A médica também destaca a importância de um ambiente seguro durante os momentos de lazer: “Baldinhos com água, banheiras e piscinas representam risco real de afogamento. Nunca deixe a criança sozinha nesses locais, nem por poucos segundos”, adverte. Uma dica importante, segundo ela, é vestir as crianças com roupas de banho em cores vibrantes, como vermelho ou amarelo, para facilitar a visualização na água.

Além disso, boias tipo colete são mais seguras do que as de braço. E vale lembrar: cordões no pescoço de bebês e brinquedos com partes pequenas também merecem atenção especial para evitar sufocamentos.

Atendimento gratuito em pediatria

Com o aumento dos acidentes domésticos neste período, a busca por atendimento pediátrico também tende a crescer. O Centro Integrado de Saúde da Afya Cruzeiro do Sul oferece consultas gratuitas em pediatria, sendo uma alternativa importante para as famílias que precisam de orientação médica. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, garantindo acesso à saúde infantil e contribuindo para a formação prática dos estudantes de medicina da instituição.

Para agendar uma consulta, é necessário apresentar encaminhamento médico clínico e entrar na lista de espera, acessível presencialmente ou pelo WhatsApp (68) 9931-3350. O ambulatório funciona em sistema de porta aberta, disponível para qualquer paciente que necessite dos serviços, de acordo com a capacidade de atendimento da equipe. Os atendimentos são realizados na Rua Rego Barros, 1215 – Escola Técnica, Cruzeiro do Sul (AC).

