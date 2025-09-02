Educação
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de abertura do Programa de Escola em Tempo Integral. O evento reuniu alunos, pais, gestores das escolas da rede municipal, secretários, vereadora Veronice Neves, o vice-prefeito Reginaldo Martins e a comunidade em geral.
O prefeito Jerry Correia esteve presente e destacou que a implantação do tempo integral é um avanço histórico para a educação do município. “Estamos investindo no futuro da nossa cidade. O tempo integral garante mais aprendizado, mais cidadania e abre oportunidades para nossas crianças e adolescentes se desenvolverem em todas as áreas da vida”, ressaltou.
A programação contou com apresentações das crianças, que encantaram o público, além da leitura de poemas, reforçando o talento e a criatividade dos estudantes da rede municipal.
Em sua fala, a secretária municipal de Educação, Vanderleia Teixeira de Araújo, enfatizou que a escola em tempo integral representa muito mais do que o aumento da carga horária. “É um projeto de vida, um espaço de formação humana completa, onde os alunos podem aprofundar conhecimentos, descobrir talentos e participar de atividades que contribuem para sua formação como cidadãos conscientes e preparados para os desafios do mundo moderno”, afirmou.
O Programa de Escola em Tempo Integral simboliza o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em oferecer educação de qualidade para todos, ampliando oportunidades e garantindo que cada aluno tenha acesso a um futuro melhor.
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom
A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma programação especial do Dia da Família na Escola, reunindo alunos, pais, familiares e toda a comunidade escolar.
O evento teve como próposito fortalecer os laços entre família, escola e comunidade, ressaltando a importância da parceria na formação dos estudantes.
A programação contou com apresentações artísticas dos alunos e a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Educação Raiza Dias, da gestora da escola Maria Benize e da psicóloga Elivânia Valentim, que ministrou uma palestra sobre a importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Representando as famílias, a comunidade foi homenageada através de Francisca, carinhosamente conhecida como vó Rosa.
O momento de oração foi conduzido pelo pastor e pai de aluno Josafár, que realizou uma oração especial com os presentes.
Durante a atividade, o prefeito Carlinhos do Pelado aproveitou para visitar as dependências da escola, conversar com servidores e pais, além de anunciar futuros investimentos nas áreas de infraestrutura e lazer da instituição.
“Eventos como este mostram que quando caminhamos juntos, comunidade, escola e gestão pública, conseguimos oferecer melhores condições de ensino e formação cidadã para nossas crianças e jovens. E estamos trabalhando para garantir mais melhorias estruturais e de lazer para esta escola”, destacou o prefeito.
A secretária de Educação, Raiza Dias, reforçou que a presença das famílias no dia a dia escolar é essencial.
“Quando a família se faz presente, o aprendizado acontece de forma mais significativa. Hoje celebramos essa união em prol dos nossos alunos”, afirmou.
O evento só foi possível graças ao envolvimento dos servidores da escola, alunos, pais e ao apoio da Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Educação, que tem incentivado ações de integração escolar.
