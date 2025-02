Prefeitura de Assis Brasil Inicia Formação para Professores da Zona Rural no Ano Letivo de 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, iniciou nesta segunda-feira, 17, a contratação dos professores aprovados no Processo Seletivo que atuarão no ano letivo de 2025. A contratação é feita das 08:00 a 15:00 horas, na sede da prefeitura municipal, no Bairro do Miritizal.

De acordo com a secretária de Educação Rosa Lebre, as contratações seguem durante toda a semana. É na próxima segunda-feira, 24, será iniciada a formação pedagógica dos professores.

“Iniciamos hoje a contratação de nossos professores pelo ensino infantil da zona urbana e vilas. Serão mais de 500 professores que iremos contratar até o final da semana para iniciarmos nossa formação pedagógica na segunda-feira” Informou Rosa Lebre.

Misa Correia, professora contrata, disse estar feliz em assinar contrato e falou expectativa do início do ano letivo.

“Eu já trabalho na educação infantil, então vou só continuar o meu serviço. A expectativa para iniciar o ano letivo é muito boa, bem proveitosa. Estou feliz por assinar meu contrato e agora é esperar a capacitação para iniciar o ano letivo.” Finalizou.

Rosa Lebre disse que tudo está sendo preparado para iniciar o ano letivo em todas as escolas da rede municipal no dia 6 de março.

“Até final de semana, deveremos lotar todos os professores para iniciar as formações e logo depois vamos lotar os demais profissionais da educação para iniciar as aulas no dia 6 de março em todas as escolas, incluindo as regionais e o ensino infantil integral. Vamos atender mais de 10 mil alunos em nossa rede”, concluiu a secretária.