Prefeitura de Assis Brasil garante recursos para o Programa Escola em Tempo Integral

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), já tem garantido recursos para a implantação do Programa do Governo Federal “Escola em Tempo Integral”, na Rede Municipal de Ensino. Este ano o Programa será implantado em duas escolas municipais, a Vicente Bessa e a Maria Ferreira, que vão desenvolver diversas atividades voltadas para os alunos do Ensino Fundamental 1, onde serão contempladas 51 crianças, entre elas 10 vagas são exclusivas para a Educação Especial.

O prefeito Jerry Correia destacou a alegria do município ter sido contemplado com o Programa. “A educação é a mais importante das políticas, nossa equipe tem se empenhado muito para melhorar os índices da educação no nosso município e oferecer educação de qualidade e oportunidade para nossos alunos, fizemos importantes investimentos na infraestrutura de escolas, melhoria salarial para nossos professores, tenho certeza que esse programa vai nos ajudar muito a desenvolver ainda mais a qualidade do ensino e novas habilidades em nossas crianças, a educação transforma vidas!, disse Jerry Correia.

Já a secretária de Educação, Vanderléia Araújo, enfatizou a importância do projeto para o avanço da educação no município. “Acreditamos que a educação é a chave para o desenvolvimento do nosso município, com o Programa Escola em Tempo Integral, queremos oferecer aos nossos alunos uma educação de melhor qualidade e oportunidade para que nossos alunos possam aprender novas habilidades, assim também não ficarão ociosos em casa enquanto os pais estão trabalhando, é um projeto que prepara os estudantes para o futuro. Queremos destacar e empenho de toda a nossa equipe da SEME que trabalhou incansavelmente na elaboração de relatórios e propostas dentro do sistema do Programa de Ações Articuladas (PAR) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e assim conseguimos os recursos”, disse.

Dinheiro na conta

A primeira parcela do recurso para desenvolver o Programa Escola em Tempo Integral (ETI), já foi creditado na conta da Prefeitura no dia 28 de dezembro de 2023. São R$172.708,69 (cento e setenta e dois mil, setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), que serão utilizados para o desenvolvimento integral dos alunos nas dimensões cognitivas, socioemocional, atividades recreativas, esportivas e culturais.

Alunos em situação de vulnerabilidade social terão prioridade

O Programa tem como finalidade estimular a criação de matrículas na educação básica em tempo integral, ou seja, o aluno estuda no período da manhã e retorna em um horário mais flexível a tarde para as atividades recreativas ofertadas pelo Programa, conforme orientação do Ministério da Educação. O Programa “Escola em Tempo Integral” visa ainda atender os estudantes em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva da educação integral e alinhada à BNCC.