Prefeitura de Assis Brasil avança na modernização da Educação com novo contrato de software

(Assessoria) – Uma das novidades da rede municipal de ensino no ano de 2025 em Cruzeiro do Sul é a implementação do ensino integral em duas escolas de ensino do nível fundamental I, que compreende alunos do 1° ao 5° ano. Nas Escolas de ensino Fundamental I, Rita de Cássia, no Bairro do Cruzeirão e Terezinha Saavedra, no Bairro do Saboeiros os alunos ficarão das 07:00 às 14:00 horas.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer abriu vagas para cerca de 300 alunos nesta modalidade. As aulas vão começar no dia 6 de março.

Ainda este mês, as escolas receberão reparos e adequações necessárias para receber seus alunos em período integral. O corpo funcional passará por formações para melhor atender os alunos que passarão a maior parte do dia no espaço escolar.

A Secretária de Educação, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul, Rosa Lebre, disse que o prefeito Zequinha Lima determinou a implementação do ensino integral na rede municipal e toda logística está sendo preparada para início das aulas em 6 de março.

“A previsão é que já iniciemos juntamente com as demais escolas. Por determinação do prefeito Zequinha Lima, esse ano teremos como projeto piloto as escolas Rita de Cássia e a Terezinha Saavedra. Visitamos essas escolas pra fazer a reforma, as adaptações necessárias, o levantamento da mobília que precisa. É um desafio, algo novo e tudo já está sendo preparado, inclusive as formações”citou a secretária.