Prefeito Sérgio Lopes entrega premiação aos gestores e equipes das escolas do município de Epitaciolândia

Assessoria – A prefeitura do município de Epitaciolândia realizou no espaço de eventos Art Eventos, a cerimônia de posse dos Gestores que atuarão nas escolas do município no quadriênio de 2023 /2026.

A gestão escolar democrática do ensino público do Município de Epitaciolândia é fundamentada nos princípios contidos no inciso VI do Art. 26 da Constituição Federal de 20 de dezembro de 1996.

A eleição ocorreu no dia 04 de novembro de 2022, onde foram eleitas 09 Gestoras.

Em seu discurso, prefeito Sérgio Lopes fez um resumo dos avanços alcançados na educação até o momento, principalmente na infraestrutura, entre reformas e construção e, sobretudo, sobre a valorização dos servidores.

No dispositivo, presidente do Parlamento Mirim – Diogino Guimarães, secretária de Educação do Município – Eunicie Gondim, Coordenadora de Ensino – Nilcilene Eduino, Presidente do Conselho Municipal – Luzinete Lima, Gestora Fabiana e professor Sebastião. Ambos ladeados pelo prefeito Sérgio Lopes realizaram a Certificação de Posse às Gestoras eleitas.

Além da posse, houve mensagem e certificação de agradecimento aos gestores que atuaram no quadriênio anterior.

