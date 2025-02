Prefeito Jerry Correia e Secretária Vanderléia Araújo, vistoriam obra de revitalização da Escola Municipal Vicente Bessa

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está reformando a Creche Oswaldo D’Albuquerque Lima, no Centro da cidade e o prefeito Zequinha Lima esteve na manhã desta quarta-feira, 19, vistoriando o serviço que inclui a troca da cobertura, do piso e melhorias gerais da estrutura física. Mais de 70% do trabalho está pronto e a unidade estará apta a iniciar o ano letivo em 6 de março.

A creche é uma das principais da cidade, com capacidade para mais de 150 alunos nos turnos da manhã e tarde. A diretora da creche, Ana da Cruz Ferreira, disse que a reforma vai melhorar o ambiente no processo de ensino aprendizagem.

“Foi um pedido que nós fizemos e fomos atendidos. Nossa parte de ensino é muito boa, mas para que haja uma boa educação, além da parte pedagógica, é necessária também boa estrutura física.” Concluiu a diretora.

Atualmente, o município investe aproximadamente R$ 3 milhões na reforma desta unidade e das escolas Rita de Cássia, Terezinha Saavedra. O prefeito Zequinha Lima destacou que nas unidades reformadas o ambiente será mais adequado para toda a comunidade escolar.

“Estamos investindo quase 3 milhões na reforma de 3 escolas, duas que irão atender o ensino integral de 1° ao 5° ano e nessa creche. Estou acompanhando de perto essas reformas que estão bem adiantadas e certamente iremos iniciar as aulas nelas no início do mês de março. Nosso compromisso é levar educação de qualidade para nossas crianças”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.