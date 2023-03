Prefeito autoriza convocação de 351 professores e assistentes do seletivo da educação de Porto Walter

O Prefeito César Andrade esteve reunido nesta Segunda-feira (13), com o Coordenador Geral de Ensino da SEMEC e Presidente da Comissão do PSS da Educação, Magno Ramos, e com os diretores escolares para avaliar a necessidade de pessoal provisório da rede municipal de ensino e com isso planejar a convocação de novos professores e assistentes educacionais para atuarem nas mais de 40 escolas do município durante o ano letivo de 2023 previsto para iniciar dia 27 de março.

César Andrade abriu uma roda de conversa com os gestores e destacou que a convocação partirá da necessidade das escolas. “Por isso, estamos no diálogo aberto com as gestões. Vamos convocando os profissionais conforme a necessidade”, disse.

Nas redes sociais, o Prefeito aproveitou para registar o encontro. “Estamos sendo uma gestão que trabalha para as pessoas, gerando emprego e renda e por isso, temos esse compromisso de melhorar a Educação”, escreveu.

Em nome do Secretário de Educação, o Coordenador Geral de Ensino falou com muito entusiasmo sobre o trabalho que a SEMEC está desenvolvendo. “Já estamos planejando as formações com os gestores e com os professores. Vamos iniciar o ano letivo com todo o gás. As escolas estarão prontas para receber os alunos a altura do que eles merecem”, enfatizou.

