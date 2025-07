Município de Cruzeiro do Sul e Detran realizam palestras educativas na Escola Francisco Anízio de Souza

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, está implementando uma série de palestras educativas nas escolas, abrangendo tanto a zona urbana quanto a rural, com foco na direção defensiva. Na última terça-feira, 22, a ação ocorreu na comunidade do Lago Tapiri, na Escola Francisco Anízio de Souza.

Essa iniciativa integra as estratégias de educação para o trânsito, com o intuito de formar cidadãos mais conscientes e valorizar a vida, mesmo em áreas de difícil acesso.

Durante a palestra, representantes da Educação para o Trânsito interagiram com as crianças de maneira lúdica e acessível, destacando a relevância da segurança no trânsito desde a infância.

O secretário da pasta, Jonas Lima, comentou sobre a importância da ação. “A atividade na comunidade do Tapiri está inserida no nosso planejamento de educação para o trânsito, onde visitamos diversas escolas, tanto na zona rural quanto na urbana, transmitindo mensagens sobre comportamentos adequados no trânsito. Nosso objetivo é que, ao se deslocarem para a área urbana, especialmente na região central, os moradores tenham consciência da importância de se comportar adequadamente, seja como pedestres ou condutores. Estamos realizando essas palestras educativas com a expectativa de reduzir os índices de acidentes de trânsito, tanto envolvendo pedestres quanto motoristas. Esta parceria com o Detran visa evitar que ocorrências trágicas aconteçam. Acreditamos que, ao educar as crianças desde cedo, estamos formando os cidadãos do futuro, que contribuirão para um trânsito mais seguro”, afirmou.