Faculdade Afya Cruzeiro do Sul realiza ação em homenagem a mães doadoras do Banco de Leite

A Faculdade de Ciências Médicas Afya Cruzeiro do Sul, em parceria com a Maternidade da cidade, promove nesta sábado, 10 de maio, uma ação de acolhimento voltada a 20 mulheres doadoras ativas do Banco de Leite Humano municipal. A atividade será realizada nas dependências da maternidade e contará com atendimentos médicos, nutricionais e sociais, além de um café da manhã especial preparado para as homenageadas.

A iniciativa é resultado de uma articulação entre diversas instituições de ensino e saúde, incluindo a Universidade Federal do Acre (UFAC) e a Faculdade Claretiano, e tem como foco reconhecer a relevância social da doação de leite humano, essencial para o cuidado de recém-nascidos internados em unidades neonatais.

“Essas mães exercem um papel fundamental no suporte à vida. A doação de leite materno é, muitas vezes, decisiva para a recuperação de bebês prematuros ou em situações delicadas de saúde”, afirma o professor Gerson Coelho, docente da Afya e um dos coordenadores da atividade. Também estão como coordenadores a professora Danielle Linard, a Drª Jayne de Sá e a Drª Márcia Soares.

Durante a ação, estudantes do curso de Medicina da Afya irão atuar junto às equipes multiprofissionais, fortalecendo a integração entre teoria e prática, conforme previsto nas diretrizes curriculares do Ministério da Educação, que estimulam a participação ativa dos alunos em projetos de extensão.

“Ao envolver os alunos em atividades como essa, reforçamos a formação ética, humanizada e voltada ao cuidado integral da comunidade”, complementa o professor.

A programação faz parte de uma série de ações desenvolvidas pela Afya Cruzeiro do Sul que integram ensino, pesquisa e extensão, com impacto direto na formação acadêmica e na promoção da saúde no município.

