Escolas Municipais de Assis Brasil realizam projeto voltado para o dia da Consciência Negra

A educação Cruzeiro do Sul está sendo transformada com as melhorias que a Prefeitura vem realizando na infraestrutura das escolas e com investimentos em um ensino de qualidade.

A gestão do prefeito Zequinha Lima, participou meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDEL, tem atuado na construção, reforma e ampliação das unidades escolares do município.

Nesta sexta-feira, 24, a Semedel esteve na Escola Arthur Maia de Carvalho, uma das unidades a passar por reforma, acompanhando a equipe do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-‘

Fundeb, para vistoriar os serviços realizados.

Com a reestruturação, os alunos passaram a contar com um novo espaço mais amplo, com cinco salas de aula, local para atendimento educacional especializado, refeitório e salas administrativas. Além de mobiliário, cozinha e banheiros adaptados.

Para a gestora, Joicimeire Rocha, um espaço bem estruturado proporciona maior qualidade no ambiente escolar e impacta positivamente no aprendizado dos estudantes.

“Essa reforma foi a realização de um sonho pra gente. Agora temos um espaço totalmente modificado, onde melhorou bastante a estrutura física da escola e trouxe um novo olhar para a comunidade escolar e para nossas crianças. Com certeza um espaço adequado melhora a qualidade do ensino. Ficamos muito felizes e agradecemos esse olhar da Prefeitura para com a nossa escola”, declarou a gestora.

Segundo o secretário de Educação do município, Edvaldo Gomes, além da melhoria no espaço físico, revitalizações como a da escola Arthur Maia deixam os alunos e servidores mais motivados.

“Sem dúvidas esses reparos são muito importantes para manter os alunos motivados nos estudos. Ambientes propícios para o aprendizado, com mais espaço, mais climatizados e com todas as condições necessárias são essenciais para o professor desenvolver bem sua função e o aluno conseguir absorver o conteúdo”, ressaltou.

Toda a reforma da unidade escolar foi realizada com recursos oriundos do FUNDEB. “Nosso papel é acompanhar e vistoriar a execução dos trabalhos que utilizam os recursos do Fundo. Aqui, na Arthur Maia, temos a grata satisfação de observar que os recursos foram bem investidos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Podemos constatar com nossos próprios olhos que os serviços realizados são de ótima qualidade, o que só traz benefícios para a comunidade escolar e à população como um todo”, constatou a presidente do Conselho do Fundeb no município, Jeane Freitas.