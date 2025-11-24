Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao Projeto Consciência Negra, reunindo estudantes, famílias e membros da comunidade para enaltecer a cultura, a história e a identidade do povo negro.

O evento apresentou ao público os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo dos últimos dias, fruto de pesquisas, debates e atividades educativas realizadas em sala de aula. A programação incluiu danças, exposições temáticas, culinária típica e a participação de outras escolas, que também abrilhantaram a noite com diversas apresentações culturais.

Entre cores, ritmos e expressões artísticas, o projeto transformou o ambiente escolar em um espaço de valorização da diversidade. A iniciativa destacou a importância do respeito, do reconhecimento e do fortalecimento da identidade negra, reforçando o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e plural.

A noite foi marcada por aprendizado, emoção e integração comunitária, reafirmando o compromisso da Escola Ruy Lino em promover ações que estimulam consciência, diálogo e inclusão.