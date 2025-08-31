Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado

Fotos: Secom

A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma programação especial do Dia da Família na Escola, reunindo alunos, pais, familiares e toda a comunidade escolar.

O evento teve como próposito fortalecer os laços entre família, escola e comunidade, ressaltando a importância da parceria na formação dos estudantes.

A programação contou com apresentações artísticas dos alunos e a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Educação Raiza Dias, da gestora da escola Maria Benize e da psicóloga Elivânia Valentim, que ministrou uma palestra sobre a importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Representando as famílias, a comunidade foi homenageada através de Francisca, carinhosamente conhecida como vó Rosa.

O momento de oração foi conduzido pelo pastor e pai de aluno Josafár, que realizou uma oração especial com os presentes.

Durante a atividade, o prefeito Carlinhos do Pelado aproveitou para visitar as dependências da escola, conversar com servidores e pais, além de anunciar futuros investimentos nas áreas de infraestrutura e lazer da instituição.

“Eventos como este mostram que quando caminhamos juntos, comunidade, escola e gestão pública, conseguimos oferecer melhores condições de ensino e formação cidadã para nossas crianças e jovens. E estamos trabalhando para garantir mais melhorias estruturais e de lazer para esta escola”, destacou o prefeito.

A secretária de Educação, Raiza Dias, reforçou que a presença das famílias no dia a dia escolar é essencial.

“Quando a família se faz presente, o aprendizado acontece de forma mais significativa. Hoje celebramos essa união em prol dos nossos alunos”, afirmou.

O evento só foi possível graças ao envolvimento dos servidores da escola, alunos, pais e ao apoio da Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Educação, que tem incentivado ações de integração escolar.