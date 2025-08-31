Educação
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom
A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma programação especial do Dia da Família na Escola, reunindo alunos, pais, familiares e toda a comunidade escolar.
O evento teve como próposito fortalecer os laços entre família, escola e comunidade, ressaltando a importância da parceria na formação dos estudantes.
A programação contou com apresentações artísticas dos alunos e a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da secretária municipal de Educação Raiza Dias, da gestora da escola Maria Benize e da psicóloga Elivânia Valentim, que ministrou uma palestra sobre a importância da participação da família na vida escolar dos filhos. Representando as famílias, a comunidade foi homenageada através de Francisca, carinhosamente conhecida como vó Rosa.
O momento de oração foi conduzido pelo pastor e pai de aluno Josafár, que realizou uma oração especial com os presentes.
Durante a atividade, o prefeito Carlinhos do Pelado aproveitou para visitar as dependências da escola, conversar com servidores e pais, além de anunciar futuros investimentos nas áreas de infraestrutura e lazer da instituição.
“Eventos como este mostram que quando caminhamos juntos, comunidade, escola e gestão pública, conseguimos oferecer melhores condições de ensino e formação cidadã para nossas crianças e jovens. E estamos trabalhando para garantir mais melhorias estruturais e de lazer para esta escola”, destacou o prefeito.
A secretária de Educação, Raiza Dias, reforçou que a presença das famílias no dia a dia escolar é essencial.
“Quando a família se faz presente, o aprendizado acontece de forma mais significativa. Hoje celebramos essa união em prol dos nossos alunos”, afirmou.
O evento só foi possível graças ao envolvimento dos servidores da escola, alunos, pais e ao apoio da Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Educação, que tem incentivado ações de integração escolar.
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento
(Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC).
Realizado em parceria com a Cooperação dos Conselhos de Alimentação Escolar (COOPCAES), o encontro teve como objetivo promover o diálogo e fortalecer as relações entre os Conselhos de Alimentação Escolar e os demais atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Estiveram presentes o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado; o presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Acre, Valquírio Firmino, a secretária de Educação, Raiza Dias; o presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia, Vladimir Oliani; a coordenadora do núcleo de educação, Maria Célia; a presidente do CAE de Brasiléia, Luzia Rodrigues da Silva; além de gestores escolares e representantes dos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar do Acre.
Durante a programação, foram debatidos temas essenciais para garantir a qualidade da merenda escolar, a correta aplicação dos recursos do PNAE e a valorização da agricultura familiar.
“Este encontro é de grande importância para a merenda escolar, pois reforça o compromisso conjunto entre a Secretaria de Educação, as escolas e o Conselho de Alimentação Escolar, garantindo mais qualidade e transparência na alimentação dos nossos alunos.” – Luzia Rodrigues da Silva, presidente do CAE de Brasiléia.
O presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Acre, Valquírio Firmino da Silva, ressaltou a relevância do evento:
“Encontros como este fortalecem a gestão da alimentação escolar em todo o estado, promovendo integração entre os conselhos e garantindo que os recursos do PNAE sejam aplicados com eficiência e transparência.”
